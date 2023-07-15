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Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан"

15 июля, 2023 суббота
20:47
Культура

Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон в субботу, 15 июля, заявил, что не ведет переговоров о съемке фильма про затонувшую подлодку "Титан"

Об этом Кэмерон написал в Instagram.

"Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас это необходимо. Я не веду переговоров о съемке фильма OceanGate (компания-производитель батискафа "Титан", – ред.) и никогда этого не буду делать", – написал режиссер.

Фото: instagram.com/jamescameronofficial/

Что известно о трагедии подлодки "Титан"

18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Хардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Титаник, 61-летний Стоктон Раш, исполнительный директор OceanGate, фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.

22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата "OceanGate" свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".

В этот же день компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику".

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения в затонувший лайнер, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушения лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и пропал.

25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование по причинам аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.

26 июня береговая охрана США создала морскую комиссию по расследованию причин взрыва батискафа "Титан", начали собирать доказательства, в частности обломки с места инцидента.

29 июня спасатели подняли на берег обломки батискафа "Титан" , затонувшего в Атлантике.

14 июля издание The Sun сообщило, что Кэмерон получил от одного из стриминговых сервисов предложение снять сериал о затонувшей подлодке "Титан".

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