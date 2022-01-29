Кем на самом деле оказались американцы в форме в зоне АТО-ООС. Появилось объяснение

Об этом сегодня, 29 января, сообщил украинский специализированный портал "Милитарный", передает Еспресо.TV.



В свою очередь российская пропаганда стала называть американцев "наемниками-инструкторами", которые будто бы проводят подготовку украинских военных уже не на полигонах МО Украины, как канадцы на Яворове (Львовщина), а непосредственно на передовой.



Под пристальное внимание российской пропаганды за поездку на передовую к украинским военным попал бывший военный США и владелец бренда Forward Observations Деррик Бейлз.





Представители Forward Observations на Донбассе. Январь 2022. Фото: FO



Российские СМИ, не теряя времени, использовали его присутствие как "доказательство" того, что американские наемники готовят украинских воинов



Пропаганда оккупационных сил России на Донбассе рассказывает, что украинских военных обучают инструкторы из американских частных военных компаний Forward Observations и Academi (бывшая Black Water).





Новость на сайтах оккупационных сил России об американских "наемниках"



Подконтрольный российскому государству телеканал RT назвал Деррика Бейлза и его людей "солдатами удачи". В российской статье без каких-либо доказательств отмечается, что "российские комментаторы" (их имена никогда не называются) говорят о том, что американские ветераны обучают украинских военнослужащих.



При этом Деррик Бейлз, управляющий брендом военного образа жизни под названием Forward Observations Group, открыто опубликовал серию фотографий и видео, на которых его группа перемещается по окопам и блокпостам на Востоке Украины.



В одной из сцен он в военной каске и бронежилете берет интервью у неназванного старшего командира украинской части, вооруженного автоматом.





"Они действительно заинтересованы в защите своей страны и очень хорошо выполняют свою работу", - говорит украинский офицер, имея в виду своих солдат.



В ответ на заявление RT (медиакомпания, которую правительство США официально называет частью операций Кремля по дезинформации) американский ветеран заявил изданию VICE News, что не использует свои военные навыки, полученные в США, для заработка в Украине.



"Смешно. Я не воюю", - сказал Бейлз в обмене текстовыми сообщениями с VICE News.



"Это солдаты из 53-й бригады. Их подполковник. Это человек, у которого я беру интервью в видео", - отметил он.



Деррик Бейлз говорит, что снимает документальный фильм о своем последнем пребывании на передовой восьмилетней войны и открыто публикует кадры с Донбасса.



Бренд Forward Observations, представляющий себя "консалтинговой компанией по вопросам безопасности и тактической подготовки", сделал множество видеороликов и мультимедийных постов, наполненных военными кадрами в разных местах по всему миру.



"Я имею в виду, что я пишу для 200 тыс. человек", - сказал Бейлз, не удивившийся, что российские СМИ подхватили его подвиги в Украине и исказили их. "Я не настолько наивен в отношении того, кто это увидит. Надеюсь, я смогу передать историю с документальным фильмом о путешествии".





Представители Forward Observations на Донбассе. Январь 2022. Фото: FO



Бейлз также сказал, что пока он вернулся домой в США и что сообщение RT о том, что он все еще находится в Украине, не соответствует действительности.



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