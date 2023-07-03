Я пишу:

Русская и советская культура содержит множество авторов и произведений мирового уровня. Таланты рождаются там и тогда, где это решает судьба. Это факт. У вас есть естественное право читать и слушать что угодно, хоть сказки Пушкина, хоть агитационные речи Гитлера. Это ваше личное пространство. Его невозможно контролировать. Но в Украине идет война с Россией, которая пользуется имперскими лозунгами и активно манипулирует идеей общего прошлого и общего культурного кода – один народ, нет права на самоопределение, нет собственного языка, нет собственной истории, культура вторична. Поэтому публичная демонстрация сентиментов к культуре страны прямого и открытого врага сейчас либо сознательной социопатической позицией, либо тупостью, то есть неадекватной оценкой событий, их связей и последствий.

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Диктую по словам: публичная демонстрация сантиментов к культуре врага — это сигнал во внешний мир. "Ах, хорошо мы раньше жили, песни пели и дружили". Даже если для вас лично это именно так — это позиция, которая что-то утверждает для других. Но позвольте спросить, что именно? Какой смысл вы вкладываете? Как это правильно? Является ли это ответом на российские вбросы? Это о желании иметь собственную страну с собственной культурой вообще? Хотите фонтанировать такими сигналами – вперед. Но потом не удивляйтесь реакции окружающих.

Публичная демонстрация сентиментов к культуре страны прямого и открытого врага сейчас либо сознательной социопатической позицией, либо тупостью, то есть неадекватной оценкой событий, их связей и последствий

И я, кстати, вообще в своих сообщениях не трогаю язык. Я о культурном коде. Это не фигура речи, это рабочее понятие социологии и психологии. И он у русскоязычных бывает совсем не типично русский. Это факт. Но сам я сделал выбор, как вы видите.

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Мне пишут в ответ:

Я говорил и буду говорить по-русски, как вы смеете указывать мне, что читать и слушать, я от вас уеду.

Кстати, даже под этим постом будут комменты о "я - русскоязычный" "навсегда, навсегда", гарантирую. Это невроз.

Ладно. Что мы наблюдаем – продавливание в пространство контртезисов о том, что я не говорил и никогда не скажу. Вот это и есть утрата логических связей и смыслов. Нет у меня о личном, я о социальном. О сепарации, об участии или неучастии в отстаивании отдельной идентификации.

Кем быть – ваше дело, что публично делать в социуме во время войны – не только ваше. Это сфера нормирования социального и правового. Поэтому реакция такова, какая она есть. И что тут собственно от меня лично? Это социальная азбука

Кем быть – ваше дело, что публично делать в социуме во время войны – не только ваше. Это сфера нормирования социального и правового. Поэтому реакция такова, какая она есть. И что тут собственно от меня лично? Это социальная азбука.

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За этим действительно многое стоит. И Украина не первая проходит это горнило. Нет будущего у культурно и политически аморфной страны, мы живем в последствиях такого подхода. Точнее – в его руинах. Стратегический выбор – это не раздача конфет всем поровну. Он требует усилий и изменений, часто болезненных. Другого пути вперед нет. Обратно в путь failed state - сколько угодно, вперед — только так.

Объединяемся, но не вокруг старого пожарища.

Я могу быть неправ. Могу находиться под влиянием обстоятельств. Но какой-то внутренний компас вместе с корпусом знаний по социологии и психологии упрямо поворачивает меня в эту сторону.

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Об авторе. Алексей Тимофеев, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

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