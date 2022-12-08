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Кексы на кефире. Рецепт

8 декабря, 2022 четверг
18:06
Культура

В яблонево-грушевой сезон к кексу не грех добавить мелко нарезанные яблоки или груши. Предварительно немного подогреваем их на сковороде, а затем смазываем медом. В сезоны ягод – добавляем ягоды. А еще есть орехи, изюм, чернослив и т.д. Ищите свой вкус кекса. А основу приготовления – приводим ниже

Ингредиенты на шесть порций:

Три куриных яйца
Стакан кефира
Стакан сахара
100 г сливочного масла
Два стакана пшеничной муки
Две чайные ложки разрыхлителя
Одна столовая ложка ванилина

Рецепт приготовления кекса на кефире.

  • Взбиваем яйца, сахар и ванилин
  • Вливаем кефир в растопленное сливочное масло и перемешиваем
  • Засыпаем разрыхлитель в муку
  • Из всех этих ингредиентов замешиваем жидкое тесто.
  • Всю эту массу выкладываем в смазанную маслом форму
  • Разравниваем
  • Складываем в духовку, нагретую до средней температуры
  • Выпекаем примерно пятьдесят минут (не больше часа)
  • Проверяем готовность легким проколом зубочистки
  • Освобождаем наш кекс от формы
  • Посыпать сахарной пудрой
  • Несем к столу

Приятного аппетита!

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