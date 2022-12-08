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Кексы на кефире. Рецепт
В яблонево-грушевой сезон к кексу не грех добавить мелко нарезанные яблоки или груши. Предварительно немного подогреваем их на сковороде, а затем смазываем медом. В сезоны ягод – добавляем ягоды. А еще есть орехи, изюм, чернослив и т.д. Ищите свой вкус кекса. А основу приготовления – приводим ниже
Ингредиенты на шесть порций:
Три куриных яйца
Стакан кефира
Стакан сахара
100 г сливочного масла
Два стакана пшеничной муки
Две чайные ложки разрыхлителя
Одна столовая ложка ванилина
Рецепт приготовления кекса на кефире.
- Взбиваем яйца, сахар и ванилин
- Вливаем кефир в растопленное сливочное масло и перемешиваем
- Засыпаем разрыхлитель в муку
- Из всех этих ингредиентов замешиваем жидкое тесто.
- Всю эту массу выкладываем в смазанную маслом форму
- Разравниваем
- Складываем в духовку, нагретую до средней температуры
- Выпекаем примерно пятьдесят минут (не больше часа)
- Проверяем готовность легким проколом зубочистки
- Освобождаем наш кекс от формы
- Посыпать сахарной пудрой
- Несем к столу
Приятного аппетита!
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