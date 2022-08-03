Keep Ukraine Connected: 48 украинских телеком-компаний получили из Европы оборудование для восстановления связи
С апреля 2022 года украинские телеком-операторы и провайдеры получили от европейских коллег около 1 300 единиц оборудования на $500 тыс. в рамках проекта Keep Ukraine Connected
Об этом сообщает в Telegram министерство цифровой трансформации Украины.
"Проект Keep Ukraine Connected от Global NOG Alliance помогает украинским телеком-компаниям получать от европейских коллег оборудование для восстановления связи в Украине", – говорится в сообщении.
На начало июля было осуществлено 5 поставок оборудования общим количеством почти 2 000 единиц. Около 1 300 единиц оборудования распределили среди украинских телеком-компаний.
В рамках проекта помощь получили 48 телеком-компаний, из них 6 общенациональных и 42 региональных, наиболее пострадавших из-за войны войны.
"Проект стартовал благодаря волонтерам – инженерам электронных коммуникаций: Рене Фихтмюллеру из Германии, Яну Жоржу из Словении, Сандеру Штефану из Нидерландов и другим. Волонтерский проект поддерживает Минцифра, компания DEPS, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет Ассоциация Украины.
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