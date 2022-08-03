Об этом сообщает в Telegram министерство цифровой трансформации Украины.

"Проект Keep Ukraine Connected от Global NOG Alliance помогает украинским телеком-компаниям получать от европейских коллег оборудование для восстановления связи в Украине", – говорится в сообщении.

На начало июля было осуществлено 5 поставок оборудования общим количеством почти 2 000 единиц. Около 1 300 единиц оборудования распределили среди украинских телеком-компаний.

В рамках проекта помощь получили 48 телеком-компаний, из них 6 общенациональных и 42 региональных, наиболее пострадавших из-за войны войны.

"Проект стартовал благодаря волонтерам – инженерам электронных коммуникаций: Рене Фихтмюллеру из Германии, Яну Жоржу из Словении, Сандеру Штефану из Нидерландов и другим. Волонтерский проект поддерживает Минцифра, компания DEPS, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет Ассоциация Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС полностью перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

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