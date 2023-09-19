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КБ "Луч" просит у властей пересмотреть выводы Госаудитслужбы, которые "усложняют производство оружия"

19 сентября, 2023 вторник
14:52
Экономика

Государственное конструкторское бюро "Луч" обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы

Об этом КБ "Луч" сообщили в Facebook.

Письма адресованы главе правительства Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, министру по вопросам стратегической промышленности Камышину и гендиректору АО "Украинская оборонная промышленность" (бывший Укроборонпром, - ред.) Герману Сметанину.

Кроме военной агрессии Российской Федерации против Украины, ГП "ГосККБ "Луч" столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы. Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства. Выводы Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего Российская Федерация, в интересах которой ГП "ГосККБ "Луч" неоднократно испытывало препятствия в виде вымышленных клеветы, бюрократических препятствий нашей работе", - утверждают в госпредприятии.

Напомним, в конце июня Государственная аудиторская служба проверила контракты Минобороны и заявила о нарушении у них на 2,5 млрд. гривен. По мнению службы, украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством. ГАСУ требует вернуть эти 2,5 млрд. гривен. Такой вывод служба сделала на основе правительственного постановления335.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников поддерживал производителей оружия и заявлял , что норма этого постановления о запрете на прибыль противоречит Гражданскому и Хозяйственному кодексам и ряду других законодательных актов.

Кб "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольху" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", также САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первых пыталось уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.

оружие
Война с Россией
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