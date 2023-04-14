После разоблачения очередного инфомошенника в сети зазвучали вопли, а затем началось посыпание себе головы пеплом - аааа, это мы, мыслящий класс, недоработали, это нам лень вылезать из своего пузыря, мы пропащие, народ глупый, аааа...

Не впервые. Я бы сказала даже, регулярно. Просто, именно по причине условных "инфомошенников" - относительно редко. Но, скажем, регулярные арии на тему "тупой и глупый народ" легко и часто можно прочитать, например, в группах правозащитников или зоозащитников. По причинам недостойного поведения с более слабыми группами общества или с животными.

После чтения всех таких инвектив - не столь принципиально, по какому поводу, в голове вырисовывается картинка, чем-то похожая на отношения "русской интеллигенции" с "глубинным народом". То есть, имеется утонченный гуманный образованный класс, а рядом беспросветность, жестокость и тупость остального народа. Сразу возникает вопрос - а где средний класс?

Средний образованный класс объективно несет свою долю ответственности за то, что потом остается в головах сограждан и то, как они этим пользуются.

В данном случае речь идет об авторах научно-популярного жанра, журналистах, учителях и так далее. Все они объективно несут свою толику ответственности за то, что потом остается в головах "малых сих" сограждан и - самое главное - как они этим пользуются. Их задача - объяснять сложность мира понятным для общественности языком.

Потому что люди на самом деле не тупые. Они иррациональны. И кроме знаний, как оно должно быть, и соображений выгоды они руководствуются несколькими универсальными страхами. Речь о страхе неизвестности и страхе смерти. Человек нуждается в смысле, нуждается в понимании, почему все так, и чем это может закончиться. И самое главное - что от этого ожидать и, соответственно, как себя вести.

О страхе смерти вообще молчу - именно с ним работают все без исключения религии. Все заповеди, катехизисы, ритуалы - они, в том числе, о том, как подготовиться и как примириться с тем неизбежным, которое ждет каждого и за которым на самом деле неизвестно, что будет. Поэтому совершенно дико звучат самоуверенные заявления части новоявленных "просветителей", что религия не нужна, и что это признак глупости и закостенелости. Могу им гарантировать, что если убрать религию, то на ее место обязательно придут или шарлатаны, или архаичные культы. И не надо далеко ходить за подтверждениями - прошу только вспомнить о "рейтингах", говоря современным языком, Кашпировского или Чумака, или присмотреться внимательнее к современным сельским обычаям там, где большевики задержались дольше всего, - вы почти наверняка увидите кучу следов всяких архаических представлений.

На место постоянно атакуемых религий с древней метафизической традицией неизбежно придут шарлатаны и изуверы.

И на этом месте всплывает очередная неприятная истина. Неприятная, потому что ломает через колено традицию национального самоедства. Так вот, интеллектуалы, ученые из фундаментальных сфер и т.п. и не должны с этим работать. Их задача другая - осмысление, формулировка, объяснение. И плоды этого осмысления среднестатистический гражданин читать не будет. Не потому, что тупой. А потому что ему банально иногда не хватает времени, чтобы сесть и вдумчиво прочитать монографию о том, как работают человеческие мозги и что с ними происходит в процессе травматизации. Однако условный журналист или популяризатор должен был бы прочитать того же Сапольски или Беттельхайма и выполнить свою работу, "переведя" обоих уважаемых авторов на "простой язык".

Потому что именно эти профессионалы должны делать из интеллектуального продукта с "высокой полки" понятный для общественности "просто продукт". Который, чтобы быть популярным, должен быть подан в удобоваримой форме и работать не только на просвещение в рациональном смысле, но и взаимодействовать со всеми подсознательными базовыми страхами через объяснение, что откуда берется и что из этого может возникнуть. И, наконец, просто придавать смысл жизни и давать ощущение принадлежности к чему-то мощному, сильному и красивому.

Ведь свято место пусто не бывает. Условный "Субота" или "инструктор", или "инстасамка", или тот же Арестович - несть им числа - работают прежде всего с этим иррациональным. Их слушают, потому что они подтверждают уже определенные сформированные, но не сформулированные мысли, потому что они успокаивают, дают ощущение понимания, принадлежности к кому-то избранному и тому подобных вещей. Как показывают их доходы, люди готовы дорого платить за избавление от подсознательных страхов. В результате все довольно просто - если к "среднему" гражданину не придет хороший журналист или популяризатор, к нему придет Арестович или Суббота. А если не придет умный священник, неважно какой конфессии, - то придут агитаторы-шарлатаны.

Настоящим признаком, что у Москвы действительно закончились деньги, будет прекращение массового распространения различных деструктивных нарративов, работающих с подсознательными страхами и базовыми структурами психики.

Между тем это то, что прекрасно понимает наш враг. Поэтому, прежде всего, бросал и бросает огромные деньги на пропаганду. Вообще, настоящим признаком, что у Москвы действительно закончились деньги, будет прекращение массового распространения различных деструктивных нарративов, которые работают, собственно, с подсознательными страхами и базовыми структурами психики людей, как вида.

Поэтому в 1930-х годах одновременно с физической децимацией элиты еще жестче выбивали тот "средний информационный класс" - учителей, журналистов, популярных писателей. За десять лет до того украинизацию начинали с простой целью - объяснить "массе" суть идей и донести до нее нужные идеи на понятном языке. Понятным в двойном смысле - и родным, и рассказаным "простыми словами". Расстрелянное Возрождение, то есть национальный интеллектуальный класс, были с этой точки зрения нежелательным побочным эффектом, который негативно влиял на эту самую массу через низовую интеллигенцию.

Советы отбирали учителей и журналистов не для того, чтобы преподнести общественности правильную информацию, а для уверенности в том, что общественность услышит именно то, что нужно тоталитарной империи.

Поэтому, кроме расстрелов художников и поэтов, "просеяли" и учителей с врачами. До конца существования СССР абсолютно все, что должно было появиться массово в печати, проходило через процедуру "литирования" - проще говоря, цензуру. Поэтому строго отбирали будущих учителей. Когда слышишь сетования старшего поколения - "вот раньше кадры подбирали, не то что сейчас, поэтому и муть несется всякая", можно разве что грустно улыбнуться. Потому что отбирали их не для того, чтобы преподнести общественности правильную информацию, а для уверенности в том, что общественность услышит именно то, что нужно тоталитарной империи. А затем или замалчивали, или позорили, или высмеивали не только интеллектуалов, но и тех самых просветителей. Мелкий, но поражающий "кринжей" пример - в художественной беллетристике советских времен о классиках - Шевченко, Франко, Лесе Украинке - обязательно будут высмеяны спонсоры просвещения, например Тарновские в "Тарасових путях" Оксаны Иваненко; просветители провинции - например сельские священники и гимназические преподаватели, которые, мол, всего-навсего, "пишут простенькие книжечки для народа" в "Терниях на пути" Колесника. И уже вершина архицинизма - обесценивать Олэну Пчилку именно в контексте ее просвещения и сбора фольклора в... художественной беллетристике о ее же дочери Лесе Украинке.

Украинская культура вплоть до 2014 года напоминала цветок среди болота различных "прекрасных нянь", "кадетов" и другой "девятой роты".

Уже в 2000-х Москва подтвердила свое понимание того, что с "гласом народа" можно и нужно работать - она скупала не интеллектуалов. Прежде всего приобретали телеканалы и перерезали пути украинской книге, особенно популярной. Благодаря этому украинская культура вплоть до 2014 года напоминала цветок среди болота разных "прекрасных нянь", "кадетов" и прочей "девятой роты". Тут я очень советую вспомнить языковые скандалы именно с учителями, преподавателями и в медиасфере. А к теме смысла - потоки негатива на общественно важные темы и практически полное отсутствие просветительской составляющей на популярных телеканалах. И хронический неформат для украинской популярной музыки - именно популярной. Что ж, в предыдущем поколении популярного поэта или певца вообще могли убить - как Василя Сымоненко или Володымыра Ивасюка.

Ради справедливости - это понимали и наши интеллектуалы. До сих пор помню свой разрыв шаблона, услышав на лекции от преподавателя по спецкурсу о национализме цитату одного из менее известных украинских общественных деятелей, Володымыра Бачинского: "У нас до тех пор не будет Украины, пока последняя проститутка на рогатке не заговорит на украинском". Нечто подобное по сути говорил и Василий Стус. А до них обоих тысячи украинских учителей, врачей, священников и представителей многих других профессий, которые, по известной мудрости, "никогда с голоду не умерли", потому что, будучи ориентированными на постоянное обслуживание базовых потребностей общества, положили свою жизнь не на личные карьеры, а на просвещение "малых сих" и формирование социальных структур. И именно это у них жестко и жестоко отбирали, а их самих - именно за это - уничтожали. Потому что "войны выигрывают учителя и приходские священники". В условиях современности - еще и влиятельные блогеры и журналисты.

Так вот, "зеленые" выборы, Арестович и Суббота - это уже только последствия. Потому что именно к ним пошли "малые сим" в поисках веры, смысла и просто "позитива". Они заняли "святое место", из которого империя веками вытесняла национальную интеллигенцию. Сон разума породил чудовищ.

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

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