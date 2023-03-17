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OPINION

Казус Линекера

Игорь Танчин
17 мартa, 2023 пятница
20:08
Мнение

Все любят Гарри Линекера. Вернее так: все, кто любит футбол, любят Гарри Линекера – суперзвезду, среди многочисленных рекордов которого есть один совершенно необычный: за все годы профессиональных выступлений он ни разу не получал красной или желтой карточек

После окончания футбольной карьеры в середине 90-х Линекер пошел работать на Би-Би-Си (BBC). Сегодня день он один из самых популярных и, соответственно, самых высокооплачиваемых ведущих в этой государственной медиакорпорации с зарплатой 1 350 000 фунтов в год. Несколько дней назад с ним случилась неприятность. В своем частном твиттере, насчитывающем 8,8 млн подписчиков, он сравнил план правительства по ограничению незаконной миграции с действиями нацистов.

И тут разразился скандал. Для тех, кто не знает, BBC стоит у источников профессиональных стандартов современной журналистики и очень трепетно относится к любым попыткам их нарушения. По их мнению, Линекер "на лбу которого написано BBC", нарушил принцип беспристрастности, и они отстранили звезду (теперь уже телезвезду) от эфира. Линекер ответил, что корпорация платит ему за футбольную аналитику, а что он пишет о политике правительства в своем частном аккаунте – его личное дело. BBC попыталась заменить Линекера, но коллеги (Алан Ширер, Джермейн Дефо и др.) отказались выйти вместо него в эфир. Общественность поддерживает медийную звезду, на стадионе в Лестере ему устроили овацию. Короче, все любят Гарри Линекера, как и было сказано выше.

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Я тоже люблю Линекера, но не могу удержаться от нескольких замечаний.

Первый. Главной особенностью нынешнего времени является то, что к свободе слова добавилась и свобода распространения высказывания. Каждый человек должен думать, что он говорит – это аксиома. Если она публикует что-то в социальных сетях, то должна быть осторожнее в сто раз, ведь ее публикация может быть прочитана кем угодно и привести к каким угодно последствиям, даже непоправимым. Если же у человека, как у Линекера, есть миллионы подписчиков в социальных сетях, то его аккаунт уже мало чем отличается от СМИ. И тогда выходит, что в этом случае мы имеем дело с дискуссией двух СМИ о стандартах предоставления информации. СМИ "BBC", первой ставшей работать на основе публичного вещания, выступает за объективность представления информации, а СМИ "Линекер" отрицает: "Я художник, я так вижу!"

Меня всегда поражает, как легко люди берутся судить о том, в чем они не разбираются, и как легко рядовые граждане доверяют суждениям неспециалистов, если те принадлежат к кругу т. н. медийных персон. В общественном сознании укоренился стереотип, будто человек, достигший весомых успехов в какой-то отрасли, компетентный и во всех других сферах

Второе. Меня всегда поражает, как легко люди берутся судить о том, в чем они не разбираются, и как легко рядовые граждане доверяют суждениям неспециалистов, если те принадлежат к кругу т. н. медийных персон. В общественном сознании укоренился стереотип, будто человек, достигший весомых успехов в какой-то области, компетентный и во всех других сферах. И хотя многочисленные факты убеждают, что это лишь распространенное заблуждение – множество фактов, которые демонстрируют, что лица, которые блестяще делают одно дело, оказываются беспомощными в других. Тем не менее этот стереотип вовсю эксплуатируется политиками и бизнес-рекламой. Достаточно вспомнить, сколько популярных артистов, спортсменов, журналистов и т.д. нанимают в свои ряды политические партии накануне выборов.

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Есть множество фактов, которые демонстрируют, что лица, блестяще делающие одно дело, оказываются беспомощными в других. Тем не менее, этот стереотип вовсю эксплуатируется политиками и бизнес-рекламой. Достаточно вспомнить, сколько популярных артистов, спортсменов, журналистов и т.д. нанимают в свои ряды политические партии накануне выборов

Жизненный и профессиональный опыт господина Линекера не дает оснований судить, что он разбирается в миграционной политике, но он смело высказывается по этому поводу, заходя сразу из козырей: вы ведете себя как нацисты! Я не думаю, что Гарри Линекер собирался извлечь какой-то профит из своего высказывания, но сам факт, что все единодушно поддержали звезду, не разбираясь по сути его высказывания, очень показателен.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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