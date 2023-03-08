"Благодарен всем, кто помогает нам строить электронную демократию", — так глава Минцифры Михаил Федоров поблагодарил украинцев за участие в опросе по поводу 8 марта в приложении "Дія". По словам господина Федорова, цветом календаря в этот день прониклось рекордное для Действия количество взрослых граждан — более 2 миллионов. Большинство участников, причем – с двойным отрывом (61.9% против 32.8%) проявило волю оставить 8 марта государственным выходным.

Дальше речь пойдет не о подмене понятий, которым этот день наделила российская советская власть от 1966 года, провозгласив его исходным специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР годом ранее. Об этом в Украине небезразличны писали, пишут и будут писать еще долго. Также никуда не исчезнут защитники советской версии 8 марта. Это когда работает слоган "дайте хоть раз в год почувствовать себя женщиной" и тост "выпьем за милых дам, лучшую половину человечества". Ведь пока в этот день есть государственный праздник, придуманный российской советской пропагандой, воюющая и послевоенная Украина останутся в удельно российском контексте.

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Важно понимать другое: именно эти результаты опроса в цифровом приложении впервые за всю историю подобных опросов будут учтены действующими властями. В Верховной Раде уже, на удивление оперативно, зарегистрирован законопроект, которым предлагается учитывая волеизъявление большинства граждан оставить 8 марта выходным днем – но переименовать его с Международного женского дня (российско-советская версия) в Международный день защиты прав женщин (это же его аутентичное название).

Создается впечатление: для руководителей власти и провластных политиков дата 8 марта стала такой же сакральной, как для Путина и россиян – 9 мая. Иначе не объяснить движений и процессов, предназначенных во что бы то ни стало, любой ценой, с помощью любых манипуляций сохранить так называемый "женский день" хоть тушкой, хоть чучелом. Пример тому – депутатская инициатива от 13 февраля, когда был зарегистрирован законопроект о смене государственных праздников. Предлагалось – интересно, предлагается до сих пор и документ не отозвали, – сделать будним днем 8 марта, но перенести этот выходной на 25 февраля. Отметив таким образом день рождения Леси Украинки и отпраздновав День Украинской Женщины. То есть, оставив формат "выпьем за прекрасных дам", но уже формально не по русско-советской, а независимой украинской традиции.

Инициатива имеет множество недостатков, по сути своей намерена что-либо поменять, не меняя ничего. Но все равно выглядела примерно таким же компромиссом, как переименование Кировограда в Кропивницкий вместо предлагаемого активными горожанами Ингульска, а Днепропетровска – в Днепр.

Инициатива имеет множество недостатков, по сути своей намерена что-либо поменять, не меняя ничего. Но все равно выглядела примерно таким же компромиссом, как переименование Кировограда в Кропивницкий вместо предлагаемого активными горожанами Ингульска, а Днепропетровска – в Днепр. Важно забрать из украинского календаря выходной день именно на 8 марта, отмечая первобытную сущность этой исторической даты и постепенно превращая ее из гламурного праздника и важное историческое событие. Которую следует отмечать, а не праздновать.

Честно говоря, после демонтажа памятника генералу российской оккупационной армии Михаилу Ватутину сложилось впечатление: решение об изменении выходных и приведении в порядок календаря в части 8 марта властью уже принято. Есть политическая воля. Поэтому к запущенному через "Дію" опросу многие активные и сознательные граждане отнеслись просто как к вспомогательной акции. Результаты неизбывно смутили и оживили тревожные колокольчики: с демократией в воюющей Украине очень большие проблемы.

Поверхностный анализ вынесенных на голосование вопросов дал четкий ответ: имеет место факт манипуляции сознанием уставших, плохо образованных масс

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Поверхностный анализ вынесенных на голосование вопросов дал четкий ответ: имеет место факт манипуляции сознанием усталых, плохо образованных масс. Предлагалось ответить на простой вопрос – вы хотите на 8 марта иметь выходной или рабочий день. Ну это как Леля, героиня Фаины Раневской из советской комедии "Подкидень" спрашивала девочку: "Ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову – поехать ли на дачу?". Миллион триста тысяч наших сограждан высказались за выходной день. Если бы их спросили, хотите два выходных или все же один, ответ прогнозирован: конечно два. Или вот вариант: вы хотите платить за еду и есть трижды в день – бесплатно, но только дважды? Угадайте, за что проголосуют потенциально малоимущие люди.

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Все бы еще ничего, если бы не вспомнился один исторический факт, предшествовавший провозглашению Независимости. В марте 1991 года советские руководители провели одновременно всесоюзные и республиканские референдумы о дальнейшей судьбе СССР. Участникам предлагалось определиться, нужно ли сохранять Союз как обновленную федерацию – должна ли каждая республика (в нашем случае – Украинская ССР) оставаться в составе СССР как суверенное государство. По обоим вопросам набралось большинство голосов. Получилось что-то шизофреничное: любой ответ означал согласие остаться в Союзе и отказ от Независимости.

Перенос выходного не поможет. Именно советский фундамент, именно российский контекст, именно ностальгия по светским семейным посиделкам сплачивают упомянутые миллионы

С опросом по поводу 8 марта вышло то же самое. И есть подозрение – это сделали сознательно. Ведь забрать выходной именно в этот день значит настроить против себя реально миллионы, если не десятки миллионов взрослых и даже детей. Перенос выходного не поможет. Именно советский фундамент, именно российский контекст, именно ностальгия по светским семейным посиделкам сплачивают упомянутые миллионы. Согласно свежему опросу КМИС, популярность 8 марта как праздника в Украине во время полномасштабной войны снизилась до 25% против 50% десять лет назад. Но подавляющее большинство среди тех, кто до сих пор любит "праздник женщины" – женщины. Отмечаю: любят через выходной.

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И отсюда – о главном. Манипулятивный опрос с мягким подведением к правильному результату позволил властям легитимизировать, узаконить неправильную, нежелательную, вредную для развития Украины повестку дня. "Казус 8 марта" – лишь тестовый вариант, пробный шар давно уже обещанных удобных выборов в смартфоне.

В 1994 году во время президентских выборов Дмитрий Табачник, руководитель избирательной кампании кандидата Кучмы, прибег к медийным манипуляциям в пользу своего патрона. В 2004 году во время выборов ЦИК под контролем ее тогдашнего председателя Сергея Кивалова пришлось включать агрессивный режим прямых подтасовок голосов уже на сервере избирательной комиссии. Двумя годами позже упомянутый уже Табачник во время телепроекта "Великие украинцы" организовал в финале массовый вброс голосов за Ярослава Мудрого против Степана Бандеры. В настоящее время никакого постороннего вмешательства и подтасовок: граждане благодаря манипуляциям сами проголосуют, как надо власти. Если это пример демократии, что им следует гордиться – тогда это демократия, смоделированная Джорджем Оруэллом в "Колхозе животных".

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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