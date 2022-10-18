Казни, пытки, изнасилования и многое другое: Международная комиссия ООН обнаружила ряд военных преступлений россиян в Украине
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине нашла доказательства ряда военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных россиянами
Сегодня, 18 октября, комиссия обнародовала свой отчет, состоящий из 17 страниц.
В частности, там говорится, что комиссией зафиксированы нападения, когда россияне применяли взрывное оружие и открывали огонь по гражданским, пытавшимся спастись бегством.
Также были зафиксированы случаи казней, незаконных заключений, пыток, жестокого обращения, изнасилований и других видов сексуального насилия в районах, оккупированных российской армией.
"Людей задерживали, незаконно вывозили в Россию, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Сексуальное насилие затрагивает жертв всех возрастов. Членов семьи, в том числе детей, иногда заставляли становиться свидетелями преступлений", - говорится в отчете.
Комиссия делала выводы на основании расследования событий в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, проведенных в конце февраля и марте 2022 года.
Также там отметили, что комиссия посетила 27 городов и поселков и опросил 191 потерпевшего и свидетеля. Ее следователи осмотрели места разрушений, могил, мест заключения и пыток, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов.
Также комиссия сообщила о примерах того, как "обе стороны в вооруженном конфликте, хотя и по-разному, не смогли защитить гражданское население или гражданские объекты, поскольку размещали военные объекты и силы в густонаселенных районах или вблизи них".
В отчете также отметили, что российские вооруженные силы отвечают за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления.
"Украинские силы также в некоторых случаях совершали нарушения международного гуманитарного права, в том числе два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления", — говорится в отчете и отмечается о случаях расстрела, ранения и пыток вышедших из боя людей.
Комиссия рекомендует усилить координацию международных усилий по привлечению к ответственности виновных и предотвратить причинение вреда потерпевшим и свидетелям.
- Напомним, оккупанты за время полномасштабной войны ранили в Украине 811 детей
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