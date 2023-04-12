О видео казни украинского пленного

Враг еще раз пытается запугать наших воинов и нас с вами. Вчера, 11 апреля, вечером в соцсетях появилось видео, на котором российские агрессоры пытают украинского пленного и отрезают ему голову, пока он еще жив. В Министерстве обороны Украины призвали не распространять это видео, а СБУ сообщила о начале расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны. Также было заявлено, что вопрос о смертной казни украинского пленного должен рассмотреть и комитет ООН по правам человека. Хотя до этого уже есть ряд значительных и вопиющих фактов нарушения врагом всех возможных и невозможных норм и правил введения войны. Сейчас противник снова прибегает к акции устрашения и демонстративной казни украинского военного. В течение недели появилось два таких видео, на которых показано обезглавление украинских солдат. Сняты они в разное время, во время отдельных событий – одно летом, а другое, возможно, в Бахмуте. Обычно враги публикуют такие видео, когда у россиян все очень плохо, когда у них поражения на линии фронта, когда у них заканчиваются силы и когда они боятся наступления.

Подобная жестокость оккупантов является их системно-психологическим оружием с целью террора и запугивания украинцев. Но это имеет только обратную реакцию с нашей стороны, и речь идет вовсе не о страхе. Вопрос в том, чтобы на это отреагировал мир и окончательно понял, что Россия – это государство-террорист. Кстати, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что каждый лидер страны должен реагировать, не ждать, что это забудется, что пройдет время и об этом не будут помнить. Об этом будут помнить! Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Теперь нужно действовать! И нам нужно максимально сосредоточиться на линии фронта, подчеркнул президент.

Сосредоточиться на фронте, по-моему, означает нанести максимальный ущерб врагу. Это то, что сейчас делают наши Силы обороны. А цивилизованный мир должен помогать Украине оружием и финансами, сжимать удавку санкций вокруг России.

Довольно сложно перестроиться на другую тему, учитывая жестокие действия, которые совершает Россия над нашими пленными, но попробую.

МАГАТЕ не может защитить ЗАЭС

Россия сегодня провела испытание новой ядерной ракеты. Кроме того, страна-агрессор долгое время фактически держит в заложниках весь мир, захватив ЗАЭС. Неделю назад руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную станцию и заявил, что обеспечить безопасность станции уже невозможно. Количество российских военных вблизи станции увеличилось, ее невозможно защитить. Но так и не признает, что в этом виноваты именно русские военные. Может МАГАТЭ работает на оккупанта?

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", отметил, что МАГАТЭ - это международная организация под крышей ООН. А что представляет собой ООН комментировать излишне, поэтому внутренняя ооновская организация не может быть лучше своей зонтичной структуры. К сожалению, ждать чуда от МАГАТЭ не приходится. Более того, такие заявления являются аморфными. Встреча в Калининграде исполнительного директора с руководителем Росатома Лихачевім - это лишний дополнительный стимул для России продолжать ядерный шантаж. Это проявление слабости не просто МАГАТЭ, а проявление слабости западного мира, который не в состоянии эффективно использовать существующий инструментарий. Например, санкционировать Росатом, потому что главный оператор ядерного шантажа – это Росатом.

Михаил Гончар сказал, что совместно с вооруженными силами России и оккупационным контингентом, расположенным на территории ЗАЭС Росатом, осуществляет менеджмент ядерной эскалации во взаимодействии с военным командованием. Сейчас очень опасный момент. По имеющейся информации производится установка взрывных устройств, которые должны сработать в определенный час "Ч". Они устанавливаются в системе коллекторов циркуляции технической воды, в системе охлаждения второго контура, поступающей от так называемых брызгальных бассейнов – это бассейны охлаждения. Если что-то случается с этим коллектором, по которому вода попадает на четыре энергоблока из шести, то в случае с перебоями в поставке воды через двое-трех суток будет ждать фукусимский сценарий. Когда эти вещи мы видим, это означает, что готовится повторный вариант ядерного шантажа в дополнение к происходящему сейчас на территории Беларуси, где Путин и Лукашенко готовят размещение тактического ядерного оружия.

Замысел врага довольно легко считывается. Если ВСУ предпримут контрнаступательные действия, начнется ядерный ультиматум. Он будет сопровождаться массированной пропагандой со стороны России, что, мол, Украина обстреливает ЗАЭС, это Украина занимается эскалацией. Россияне будут ссылаться на оценки МАГАТЭ, что вокруг ЗАЭС опасная ситуация и она ухудшается. Нужно быть готовыми к таким сценариям, чтобы их сделать невозможными, поэтому необходимо призвать наших стратегических партнеров оказывать давление, чтобы подобный сценарий был невозможен. Нужны жесткие санкционные действия.

Санкции против Росатома

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям считает, что ядерное лобби России, в отличие от газового, действовало тише и незаметнее, но не менее эффективно. На самом деле, как говорят специалисты по ядернопромышленной сфере в США, замещение российских поставок уранового сырья было бы вполне логичным, и это можно сделать и за счет американских поставок, и канадских, и австралийских, а главное – нужно вычленить российские поставки, которые называются только российскими, потому что на практике доля России на мировом рынке уранового сырья составляет несколько процентов, кажется не более 5%. Основным игроком является Казахстан, но он продолжает находиться под зонтиком Росатома, хотя пытается предпринять определенные шаги, но все же с оглядкой на Москву. Поэтому здесь нужны динамичные действия со стороны западных правительств, однако мы там не видим достаточной политической воли. Уже не говоря о троянском коне России в Европе Венгрии, которая блокирует действия ЕС в этом направлении. Надо действовать, а пример Великобритании показателен, когда 24 февраля были введены санкции против Росатома, нескольких предприятий и физических лиц, что вызвало страшное недовольство в России. Британский атомный сектор практически не связан с русским. Основным блокировщиком санкций в Европе против Росатома является Франция. К сожалению, мы видим деструктивную позицию Франции по ряду вопросов. Что касается Росатома и других некоторых санкций, то Франция стала серьезным тормозом на пути санкционного прогресса.

Санкции против России работают недостаточно

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" рассказал об исследовательском проекте, выполнявшемся совместно с Институтом черноморских исследований. Всегда отмечалось, что вводимые против России санкционные режимы недостаточны. Всегда не хватало более жестких подходов. С одной стороны нельзя сказать, что санкции не работают, но с другой – результат недостаточный, потому что они не останавливают агрессию, но только притормаживают ее. Выделю только две вещи: это сырьевой блок, то есть экспорт нефти, газа, нефтепродуктов, а другой блок – интегральные схемы, необходимые для производства высокоточного оружия. Сейчас пишут, что доходы России от нефтегазового экспорта упали в течение первого квартала 2023 года на 45%. Но на самом деле, если мы посмотрим поглубже, увидим другую картину. Ибо это падение на 45% по отношению к 2022 году, в котором Россия получила невиданные за последние 27 лет доходы от энергетического экспорта, которые составили $384 млрд. Для сравнения - в 2021 году было $253 млрд. То есть в 2022 году Россия получила на 51,5% больше дохода, чем за предыдущий год. И поэтому, когда мы говорим о падении в первом квартале этого года, практически Россия по итогам этого года выйдет примерно на уровень доходов 2021 года. А это тоже были немалые доходы. Наименьшие доходы Россия получила в 2020 году, когда упала на мировом рынке цена нефти, и был доход всего в $167 млрд. Но это не остановило Россию, как мы видим, в подготовке полномасштабной войны.

Гончар отметил, что нужно делать шаги на понижение ценового потолка для российских энергоресурсов. Поскольку пока у России есть доход в таких масштабах, то они могут, несмотря на все санкционные вещи, платить налоги в федеральный бюджет, финансируя таким образом войну. Ценовой потолок должен быть опущен до уровня себестоимости. Что касается высокотехнологичных вещей, микросхем, используемых Россией для производства высокоточного оружия или создания разумных бомб, которые они начали использовать на фронте, несмотря на санкции против России, существует достаточно лазеек. Россияне не скрывают и откровенно говорят, что варианты найдены. Нужно создать механизм, исключающий такую операцию. Сейчас возникает вопрос создания подобной КОКОМ (координационный комитет по экспортному контролю) структуры, которая сможет уплотнить эту перфорированную санкционную стену, через которую в Россию попадает все, что ей необходимо для производства высокоточного оружия. Необходимо затянуть петлю на шее агрессора.