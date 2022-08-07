Об этом сообщили в телеграмме украинской разведки.

Представитель ведомства, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что РФ всячески пытается помешать предоставлению Украине западного высокоточного вооружения.

"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, - это и было фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", - подчеркнул он.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы , людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

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