Казнь "азовцев" в Оленовке была спецоперацией РФ против поставок оружия Украине, - разведка
В разведке назвали казнь "азовцев" в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и для деморализации военнопленных
Об этом сообщили в телеграмме украинской разведки.
Представитель ведомства, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что РФ всячески пытается помешать предоставлению Украине западного высокоточного вооружения.
"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, - это и было фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", - подчеркнул он.
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