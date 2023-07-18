"Кажется, мы нашли вариант": Ткаченко рассказал о внедрении английского языка в кинотеатрах
Минкульт работает над внедрением английского в кинотеатрах с учетом интересов как зрителей, так и бизнеса. Один из вариантов – в процессе обсуждения
Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко сказал в эфире телемарафона.
"У нас была дискуссия с представителями кинотеатров и дистрибьюторов. Мы сейчас вырисовываем себе варианты, как лучше сделать так, чтобы зритель был с одной стороны заинтересован ходить на фильмы на английском языке, и бизнес кинотеатральной отрасли не пострадал. Кажется, мы нашли один из вариантов. Мы его еще обсуждаем. Также будем обсуждать с депутатами", - сказал он.
По его словам, в обществе есть запрос на изучение английского языка. Чиновник привел данные соцопросов, согласно которым большинство граждан хотят, чтобы их дети знали иностранный язык.
- В конце июня президент Зеленский внес законопроект о предоставлении английскому статусу "языка международного общения". Документ, в частности, предусматривает демонстрацию иностранных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами.
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