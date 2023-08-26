Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение
Мы сами себе создаем проблемы. Чтобы не разочаровываться – не очаровывайся
У себя на канале проводил месяц назад опрос об эмоциональном состоянии.
Более 70% из 2 тыс. принявших участие имеют неврозы с различными проявлениями, от беспокойства до панических атак.
Не исключаю, что людей с неврозами больше.
Ведь "настоящие мужчины" не плачут и не ходят к психологам.
А если так, то почти все мы сегодня больны!
Это и ПТСР, и другие причины.
На этой неделе у меня было много встреч и, как ни странно, разговоров на эту тему.
Что вызывает чувство тревоги у людей:
1. Под номером "1" будущее!
А вернее, отсутствие определенности.
Все остальные причины так или иначе связаны именно с ним.
2. Непонимание результатов войны и сроков ее завершения
- отсутствие хороших новостей после громких заявлений о контрнаступлении.
– кстати, с изумлением узнал, что новости с фронта на 100% определяют процессы на столичном рынке недвижимости.
Есть хорошие новости – сделки пошли.
Тишина в новостях – рынок замер.
3. Неопределенность с работой, бизнесом и деньгами.
4. Страх остаться без средств к существованию был почти у каждого, с кем разговаривал.
Усугубляет страх здесь – ответственность перед детьми, родителями, сотрудниками.
5. Страх остаться в одиночестве.
О росте количества разводов вы уже слышали.
В общем, будущее – основная причина переживаний и страхов украинцев.
Но в основе лежит, как выяснилось после уточнения:
- неуверенность в себе,
- непроработанніе детские травмы,
– непонимание устройства мира.
Я не психолог. Не врач. И не имею права давать советы или рекомендации.
Могу делиться только своим опытом.
А он богат, начиная с двух возвращений с того света и продолжая учителями, с которыми мне повезло в жизни.
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Ниже несколько советов и рекомендаций, которые я получил в свое время, и несколько инсайдов, которые могут быть Вам полезны:
1. Самое главное:
"Страх" – это нормально, и он свидетельствует о направлении развития.
Преодолевая туман страха, мы развиваемся и становимся сильнее.
Отсутствие страха – уже патология.
2. Один мудрый человек сказал:
"Самая большая проблема человечества - будущее. Его еще нет, но страх обмануться в своих ожиданиях или возможное разрушение "хрустальных замков мечты" - нагоняет на людей панику и страх".
Мы сами себе создаем проблемы.
Чтобы не разочаровываться – не очаровывайся.
3. Важно помнить, что прошлого уже нет, и нет смысла из-за него переживать.
Будущего еще нет, и нет смысла переживать.
Есть только настоящее.
И когда мы вместо его проживания занимаемся страхами и переживаниями – мы не живем!
4. Для верующих и агностиков:
Будучи дважды крещенным агностиком, я знаю об искусственности создания нашего мира Великим Архитектором Вселенной.
И знаю, что "Творец не присылает нам испытаний более сильных, чем мы сможем пройти".
А это значит, что нет непреодолимых испытаний, и не стоит из-за этого паниковать.
Не буду рассказывать о своем личном опыте, но пройденных сложнейших квестов мне хватит на три тома остросюжетного приключенческого романа (может, когда-нибудь и напишу).
Было и чего бояться, была и радость от преодоления, на первый взгляд, непреодолимых квестов и даже чудес, в которые никто не верил.
Так же один мудрый человек, которого с нами уже нет, к моему большому сожалению, как-то научил важной формуле, когда испытываешь страх.
Это фраза, которую нужно произнести и почувствовать: "Я доверяюсь воле Всевышнего и иду вперед!".
Это очень необычная и сильная фраза – код, дает большой приток энергии и снимает страхи.
Попытайтесь!
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5. Для параноиков
Если помните мои "записки параноика", там много говорится об искусственности нашего мира и приводятся доказательства того, что мы живем в какой-то компьютерной симуляции, которую Илон Маск называет "матрицей".
Так вот.
В рамках этой теории наша жизнь – прохождение кармических квестов для развития души в нашем одноразовом биологическом скафандре.
Теперь представьте, какова цена ваших страхов и переживаний, если вы живете в компьютерной игре?
6. Для йогов и не только
Внутреннее состояние покоя — важнейшее состояние, в котором мы принимаем правильные решения, состояние, в котором мы находимся в гармонии с миром и с собой.
Как говорит моя жена: "Секрет нашей счастливой семейной жизни – в моей отмороженности".
На самом деле нет. Это состояние покоя и принятия Мира во всех его проявлениях, даже самых неприятных.
- Если ты можешь влиять на обстоятельства – влияй.
- Если не можешь – прими.
Для меня важно сохранять внутри состояние, как говорят на востоке: "глади воды горного озера".
Но в свое время я нашел это состояние через медитации.
Итак, это тоже рабочий инструмент.
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7. Для траблшутеров
Не раз слышал от друзей и знакомых, что они с радостью и легкостью решают сложные задачи и помогают им. А себе не могут.
Я такой же.
Так вот, одна из практик, которую проходил, дала мне самое простое, но очень важное открытие: "У меня есть Я!".
И я не только для других крутой траблшутер, но и для себя, а значит, я справлюсь со всеми вызовами, которые ждут меня в будущем.
Попытайтесь сами сказать себе фразу: "У меня есть я! И я помогу себе справиться со всеми сложностями!".
Что вы чувствуете, сказав это?
Есть еще инструменты и советы, но для первого раза достаточно.
Если вы чувствуете страхи, попробуйте что-нибудь, возможно, вам поможет. Если поможет – дайте мне обратную связь.
Вообще. Страхи – это нормально!
Ненормально жить ими, а не прекрасными мгновениями, проносящимися перед нами все время:
Ощущение жизни, свежего воздуха, пахнущего скошенной травой, объятий любимого человека или ребенка, вкус любимого блюда, вид замечательного заката... Это и есть самые ценные моменты жизни. А не всякие страхи того, чего не было, чего нет и, скорее всего, не будет!
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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