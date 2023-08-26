У себя на канале проводил месяц назад опрос об эмоциональном состоянии.

Более 70% из 2 тыс. принявших участие имеют неврозы с различными проявлениями, от беспокойства до панических атак.

Не исключаю, что людей с неврозами больше.

Ведь "настоящие мужчины" не плачут и не ходят к психологам.

А если так, то почти все мы сегодня больны!

Это и ПТСР, и другие причины.

На этой неделе у меня было много встреч и, как ни странно, разговоров на эту тему.

Что вызывает чувство тревоги у людей:

1. Под номером "1" будущее!

А вернее, отсутствие определенности.

Все остальные причины так или иначе связаны именно с ним.

2. Непонимание результатов войны и сроков ее завершения

- отсутствие хороших новостей после громких заявлений о контрнаступлении.

– кстати, с изумлением узнал, что новости с фронта на 100% определяют процессы на столичном рынке недвижимости.

Есть хорошие новости – сделки пошли.

Тишина в новостях – рынок замер.

3. Неопределенность с работой, бизнесом и деньгами.

4. Страх остаться без средств к существованию был почти у каждого, с кем разговаривал.

Усугубляет страх здесь – ответственность перед детьми, родителями, сотрудниками.

5. Страх остаться в одиночестве.

О росте количества разводов вы уже слышали.

В общем, будущее – основная причина переживаний и страхов украинцев.

Но в основе лежит, как выяснилось после уточнения:

- неуверенность в себе,

- непроработанніе детские травмы,

– непонимание устройства мира.

Я не психолог. Не врач. И не имею права давать советы или рекомендации.

Могу делиться только своим опытом.

А он богат, начиная с двух возвращений с того света и продолжая учителями, с которыми мне повезло в жизни.

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Ниже несколько советов и рекомендаций, которые я получил в свое время, и несколько инсайдов, которые могут быть Вам полезны:

1. Самое главное:

"Страх" – это нормально, и он свидетельствует о направлении развития.

Преодолевая туман страха, мы развиваемся и становимся сильнее.

Отсутствие страха – уже патология.

2. Один мудрый человек сказал:

"Самая большая проблема человечества - будущее. Его еще нет, но страх обмануться в своих ожиданиях или возможное разрушение "хрустальных замков мечты" - нагоняет на людей панику и страх".

Мы сами себе создаем проблемы.

Чтобы не разочаровываться – не очаровывайся.

3. Важно помнить, что прошлого уже нет, и нет смысла из-за него переживать.

Будущего еще нет, и нет смысла переживать.

Есть только настоящее.

И когда мы вместо его проживания занимаемся страхами и переживаниями – мы не живем!

4. Для верующих и агностиков:

Будучи дважды крещенным агностиком, я знаю об искусственности создания нашего мира Великим Архитектором Вселенной.

И знаю, что "Творец не присылает нам испытаний более сильных, чем мы сможем пройти".

А это значит, что нет непреодолимых испытаний, и не стоит из-за этого паниковать.

Не буду рассказывать о своем личном опыте, но пройденных сложнейших квестов мне хватит на три тома остросюжетного приключенческого романа (может, когда-нибудь и напишу).

Было и чего бояться, была и радость от преодоления, на первый взгляд, непреодолимых квестов и даже чудес, в которые никто не верил.

Так же один мудрый человек, которого с нами уже нет, к моему большому сожалению, как-то научил важной формуле, когда испытываешь страх.

Это фраза, которую нужно произнести и почувствовать: "Я доверяюсь воле Всевышнего и иду вперед!".

Это очень необычная и сильная фраза – код, дает большой приток энергии и снимает страхи.

Попытайтесь!

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5. Для параноиков

Если помните мои "записки параноика", там много говорится об искусственности нашего мира и приводятся доказательства того, что мы живем в какой-то компьютерной симуляции, которую Илон Маск называет "матрицей".

Так вот.

В рамках этой теории наша жизнь – прохождение кармических квестов для развития души в нашем одноразовом биологическом скафандре.

Теперь представьте, какова цена ваших страхов и переживаний, если вы живете в компьютерной игре?

6. Для йогов и не только

Внутреннее состояние покоя — важнейшее состояние, в котором мы принимаем правильные решения, состояние, в котором мы находимся в гармонии с миром и с собой.

Как говорит моя жена: "Секрет нашей счастливой семейной жизни – в моей отмороженности".

На самом деле нет. Это состояние покоя и принятия Мира во всех его проявлениях, даже самых неприятных.

- Если ты можешь влиять на обстоятельства – влияй.

- Если не можешь – прими.

Для меня важно сохранять внутри состояние, как говорят на востоке: "глади воды горного озера".

Но в свое время я нашел это состояние через медитации.

Итак, это тоже рабочий инструмент.

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7. Для траблшутеров

Не раз слышал от друзей и знакомых, что они с радостью и легкостью решают сложные задачи и помогают им. А себе не могут.

Я такой же.

Так вот, одна из практик, которую проходил, дала мне самое простое, но очень важное открытие: "У меня есть Я!".

И я не только для других крутой траблшутер, но и для себя, а значит, я справлюсь со всеми вызовами, которые ждут меня в будущем.

Попытайтесь сами сказать себе фразу: "У меня есть я! И я помогу себе справиться со всеми сложностями!".

Что вы чувствуете, сказав это?

Есть еще инструменты и советы, но для первого раза достаточно.

Если вы чувствуете страхи, попробуйте что-нибудь, возможно, вам поможет. Если поможет – дайте мне обратную связь.

Вообще. Страхи – это нормально!

Ненормально жить ими, а не прекрасными мгновениями, проносящимися перед нами все время:

Ощущение жизни, свежего воздуха, пахнущего скошенной травой, объятий любимого человека или ребенка, вкус любимого блюда, вид замечательного заката... Это и есть самые ценные моменты жизни. А не всякие страхи того, чего не было, чего нет и, скорее всего, не будет!

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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