Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение
OPINION

Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение

Анатолий Амелин
26 августа, 2023 суббота
18:03
Мнение

Мы сами себе создаем проблемы. Чтобы не разочаровываться – не очаровывайся

У себя на канале проводил месяц назад опрос об эмоциональном состоянии.

Более 70% из 2 тыс. принявших участие имеют неврозы с различными проявлениями, от беспокойства до панических атак.

Не исключаю, что людей с неврозами больше.

Ведь "настоящие мужчины" не плачут и не ходят к психологам.

А если так, то почти все мы сегодня больны!

Это и ПТСР, и другие причины.

На этой неделе у меня было много встреч и, как ни странно, разговоров на эту тему.

Что вызывает чувство тревоги у людей:

1. Под номером "1" будущее!

А вернее, отсутствие определенности.

Все остальные причины так или иначе связаны именно с ним.

2. Непонимание результатов войны и сроков ее завершения

- отсутствие хороших новостей после громких заявлений о контрнаступлении.

– кстати, с изумлением узнал, что новости с фронта на 100% определяют процессы на столичном рынке недвижимости.

Есть хорошие новости – сделки пошли.

Тишина в новостях – рынок замер.

3. Неопределенность с работой, бизнесом и деньгами.

4. Страх остаться без средств к существованию был почти у каждого, с кем разговаривал.

Усугубляет страх здесь – ответственность перед детьми, родителями, сотрудниками.

5. Страх остаться в одиночестве.

О росте количества разводов вы уже слышали.

В общем, будущее – основная причина переживаний и страхов украинцев.

Но в основе лежит, как выяснилось после уточнения:

- неуверенность в себе,

- непроработанніе детские травмы,

– непонимание устройства мира.

Я не психолог. Не врач. И не имею права давать советы или рекомендации.

Могу делиться только своим опытом.

А он богат, начиная с двух возвращений с того света и продолжая учителями, с которыми мне повезло в жизни.

Читайте также: Не могут рабы победить свободного человека

Ниже несколько советов и рекомендаций, которые я получил в свое время, и несколько инсайдов, которые могут быть Вам полезны:

1. Самое главное:

"Страх" – это нормально, и он свидетельствует о направлении развития.

Преодолевая туман страха, мы развиваемся и становимся сильнее.

Отсутствие страха – уже патология.

2. Один мудрый человек сказал:

"Самая большая проблема человечества - будущее. Его еще нет, но страх обмануться в своих ожиданиях или возможное разрушение "хрустальных замков мечты" - нагоняет на людей панику и страх".

Мы сами себе создаем проблемы.

Чтобы не разочаровываться – не очаровывайся.

3. Важно помнить, что прошлого уже нет, и нет смысла из-за него переживать.

Будущего еще нет, и нет смысла переживать.

Есть только настоящее.

И когда мы вместо его проживания занимаемся страхами и переживаниями – мы не живем!

4. Для верующих и агностиков:

Будучи дважды крещенным агностиком, я знаю об искусственности создания нашего мира Великим Архитектором Вселенной.

И знаю, что "Творец не присылает нам испытаний более сильных, чем мы сможем пройти".

А это значит, что нет непреодолимых испытаний, и не стоит из-за этого паниковать.

Не буду рассказывать о своем личном опыте, но пройденных сложнейших квестов мне хватит на три тома остросюжетного приключенческого романа (может, когда-нибудь и напишу).

Было и чего бояться, была и радость от преодоления, на первый взгляд, непреодолимых квестов и даже чудес, в которые никто не верил.

Так же один мудрый человек, которого с нами уже нет, к моему большому сожалению, как-то научил важной формуле, когда испытываешь страх.

Это фраза, которую нужно произнести и почувствовать: "Я доверяюсь воле Всевышнего и иду вперед!".

Это очень необычная и сильная фраза – код, дает большой приток энергии и снимает страхи.

Попытайтесь!

Читайте также: О национальной идее украинцев

5. Для параноиков

Если помните мои "записки параноика", там много говорится об искусственности нашего мира и приводятся доказательства того, что мы живем в какой-то компьютерной симуляции, которую Илон Маск называет "матрицей".

Так вот.

В рамках этой теории наша жизнь – прохождение кармических квестов для развития души в нашем одноразовом биологическом скафандре.

Теперь представьте, какова цена ваших страхов и переживаний, если вы живете в компьютерной игре?

6. Для йогов и не только

Внутреннее состояние покоя — важнейшее состояние, в котором мы принимаем правильные решения, состояние, в котором мы находимся в гармонии с миром и с собой.

Как говорит моя жена: "Секрет нашей счастливой семейной жизни – в моей отмороженности".

На самом деле нет. Это состояние покоя и принятия Мира во всех его проявлениях, даже самых неприятных.

- Если ты можешь влиять на обстоятельства – влияй.

- Если не можешь – прими.

Для меня важно сохранять внутри состояние, как говорят на востоке: "глади воды горного озера".

Но в свое время я нашел это состояние через  медитации.

Итак, это тоже рабочий инструмент.

Читайте также: О какой Украине я мечтаю

7. Для траблшутеров

Не раз слышал от друзей и знакомых, что они с радостью и легкостью решают сложные задачи и помогают им. А себе не могут.

Я такой же.

Так вот, одна из практик, которую проходил, дала мне самое простое, но очень важное открытие: "У меня есть Я!".

И я не только для других крутой траблшутер, но и для себя, а значит, я справлюсь со всеми вызовами, которые ждут меня в будущем.

Попытайтесь сами сказать себе фразу: "У меня есть я! И я помогу себе справиться со всеми сложностями!".

Что вы чувствуете, сказав это?

Есть еще инструменты и советы, но для первого раза достаточно.

Если вы чувствуете страхи, попробуйте что-нибудь, возможно, вам поможет. Если поможет – дайте мне обратную связь.

Вообще. Страхи – это нормально!

Ненормально жить ими, а не прекрасными мгновениями, проносящимися перед нами все время:

Ощущение жизни, свежего воздуха, пахнущего скошенной травой, объятий любимого человека или ребенка, вкус любимого блюда, вид замечательного заката... Это и есть самые ценные моменты жизни. А не всякие страхи того, чего не было, чего нет и, скорее всего, не будет!

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Война с Россией
Здоровье
Читайте также:
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
Секретар РНБО Олексій Данілов
25 августа, 2023 пятница
Данилов: Россия не может победить Украину военным способом. Поэтому у нее есть план "Б"
речник ГУР Андрій Юсов
25 августа, 2023 пятница
ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
18:09
Папа Римский призвал российскую молодежь "сеять зерна примирения"
18:04
Джастин Трюдо
"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ
17:53
После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian
17:40
В Южной Корее выступили против выброса очищенной воды с Фукусимы: в акции протеста приняло участие около 50 тыс. человек
16:37
Эксклюзив
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
16:32
Крымчанам не следует бояться помогать ВСУ, а тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, - Буданов
16:23
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
16:23
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ
16:12
доллар
Курс валют на 26 августа: цены в банках и обменниках
16:02
OPINION
Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?
15:59
"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus
15:58
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год
15:42
Эксклюзив
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
15:36
Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
15:22
Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина
15:16
Обзор
Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю
15:03
"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
15:02
В МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
14:49
Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
14:45
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море
14:37
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
14:32
В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид
14:20
В РФ заявили об обстреле "градами" поселка в Белгородской области: пострадали 6 человек
14:07
Обновлено
Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
14:05
Эксклюзив
Глен Грант
Украина однозначно получит дальнобойные ракеты, - полковник Грант
14:03
В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших
14:02
В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют
14:01
OPINION
Как во время iForum2023 искали алгоритмы перезапуска оборонной промышленности Украины
13:37
Обновлено
Сегодня в Украине отмечают День авиации
13:33
Обновлено
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
13:14
морепродукты
Россия планирует увеличить экспорт морепродуктов в Китай после приостановки импорта из Японии
13:13
Эксклюзив
Эспрессо вместе со зрителями и фондом BLUE YELLOW приобрели 10 дронов для ВСУ
12:53
На оккупированной Донетчине усугубляется социально-экономический кризис: ЦНС назвал причины
12:42
В КПИ открыли скульптуру девушки-студентки
12:35
Из порта Одессы вышло второе судно после выхода России из зернового соглашения
12:35
Перед битвой взглядов с Дюбуа Усик развернул флаг с подписями защитников Бахмута
12:20
Отключили СТО от воды и потребовали полмиллиона: к авторам схемы из Киевводоканала пришла Нацполиция
12:20
"Это сокращение пути к победе": Наев о предоставлении Украине истребителей F-16
12:19
В Воздушных силах рассказали, зачем РФ так часто поднимает самолеты МиГ-31 в небо
12:05
OPINION
Новый БРИКС. Почему это серьезно и что с этим делать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV