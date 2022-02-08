Каждый второй взрослый украинец полностью вакцинировался от COVID-19, - Ляшко
Половина взрослых жителей Украины сделала обе прививки от коронавируса, но медицинская система может справиться с нагрузкой в условиях пандемии только в случае массовой вакцинации населения
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко .
"В настоящее время каждый второй взрослый украинец получил полный курс вакцинации. Но этого еще мало для успешного прохождения очередной волны роста заболеваемости", - отметил он.
По словам министра, мировой пример доказывает, что медицинские системы могут справиться с погрузкой даже в случае большого количества больных.
"Но при одном условии. Это условие - массовая вакцинация, поскольку прививка против COVID-19 - это возможность избежать госпитализации и осложнений при инфицировании", - подчеркнул Виктор Ляшко.
Глава Минздрава, напомнил, что прививки от коронавируса делают бесплатно. Также есть выбор вакцин.
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