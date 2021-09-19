"Каждый второй готов принять участие в уличных акциях", - Зюганов о псевдовыборах в РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Сейчас каждый второй готов принять участие в уличных акциях. Я уверен, протест будет, будет организованным и массовым", - приводит слова Зюганова российский портал Znak.



Зюганов подчеркнул, что коммунисты способны выводить большое количество россиян на улице.



В качестве примеров наиболее массовых акций протеста он привел в пример митинги против пенсионной реформы, проходивших летом 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге.



"В одной Москве 100 тыс. вышло", - отметил Зюганов.



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Нынешнее же голосования в Госдуму РФ он назвал "уголовно-наказуемым".



"Безобразие! За 20 лет дожили до уголовно-уголовного голосования", - отметил Зюганов. И добавил, что есть ряд "вопиющих фактов" с нарушениями, которые требуют немедленной реакции председателя ЦИК Эллы Памфиловой.



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По данным Kasparov.ru, КПРФ уже подала заявки на митинги в Москве на 20, 21 и 25 сентября. Об этом заявил Завидув с протестной работе московского горкома партии Павел Иванов.



По его словам, митинги планируется провести на Пушкинской площади.



"20-го и 21-го все будет зависеть от ситуации. Сегодня мы получаем много фактуры о нарушениях, вбрасывания, фальсификации. Если выборы все же украдут, народ выйдет даже в рабочие дни, а мы - то тем более", - сказал Иванов.

17-19 сентября 2021 в РФ происходит трехдневное голосования на «выборах» в Госдуму.

Коммунисты, в отличие от большей части оппозиции, к ним допущены, но эксперты говорят, что Кремль существенно занизит их результаты.