Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Любой Сердюков был бы также мясником в этой серии. Они все прошли эту жесточайшую школу, которую определило политическое руководство России. Они воспитали таких генералов. И самые искусные мясники поднялись на самый верх. Вы сами сказали, что у него низкий интеллект, это ведь не взяли кого-то интеллектуально развитого, кто серьезно относится к военной стратегии. Это показала и харьковская ситуация - проигрыш там и сегодняшние события на Херсонском и Донецком фронтах. Это все показывает, что военное руководство и военно-политические планы России не в лучшем состоянии - для российской стороны, конечно. ВСУ активно используют эти пробелы и несамостоятельность военного руководства российской армии. А то, что в российской политике и вооруженных силах возникают споры и противостояния - Кадыров с Пригожиным спелись, теперь считают своим и Суровикина, возможно, идут какие-то конфиденциальные переговоры между этими людьми, это вполне возможно, потому что постепенно из-за всех этих проигрышей и всей политической ситуации, конечно, военно-политическое руководство будет разваливаться", - объяснил Мусаев.

Бывший советник президента Казахстана также добавил, что в России усиливается противостояние между ФСБ и Кадыровым с Пригожиным.

"Некоторые считают, что нужно иначе вести войну и эта ситуация приведет к постепенному развалу военно-политического конгломерата России на определенные части. Поэтому сейчас такая ситуация, можно сказать, что побеждает кадыровско-пригожинскую группировку. Но, на мой взгляд, там хватает и других людей, которые понимают, что вскоре конец всей верхушке, поэтому каждый пытается спасаться как может, а силовым путем надеются победить где-то как-то и тогда захватить власть в России, у других, несомненно, другие интересы.Есть группа людей, генералов, которые очень не заинтересованы в том, чтобы усиливалась власть Пригожина, Кадырова и др. Прежде всего это ФСБ. Мы понимаем, что если власть перейдет к ястребам, ФСБ потеряет немало, потому что ФСБ управляет и экономикой, и военной структурой, и промышленностью, и энергетикой – все в их руках сейчас. Это все могут у них отобрать. Поэтому никакой стабильности, и так будет и дальше", - добавил он.



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