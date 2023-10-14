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Каждый украинец должен понимать, что должен сделать все для скорейшей победы: народный артист Украины Держипильский на форуме Via Carpatia

14 октября, 2023 суббота
17:24
Культура

Ростислав Держипильский, генеральный директор – художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, отметил, что, возможно, для Украины это последнее окно возможностей и украинцы не имеют права его потерять

Об этом он сказал во время трансляции панели "На перекрестке. Судьба традиции в глобализированном мире" форума Via Carpatia в эфире Еспресо.

"По-моему, сейчас каждый из нас должен осознавать, что это может быть наше последнее окно возможностей. И мы уже не имеем право вообще его потерять. Просто каждый украинец должен знать, что каждый на своем месте не имеет права сегодня потерять это окно возможностей и должен сделать все для того, чтобы была как можно быстрее победа. И чтобы об Украине точно знал весь мир. Я поймал себя на мысли, что за последние полгода был в восьми странах. Я устал ездить за границу, но заставляю себя это делать. Потому что нам нужно сейчас постоянно кричать о том, какая Украина, какие у нас проблемы, что это за российская орда и так далее", - отметил генеральный директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Ростислав Держипильский подчеркнул, что искусство в целом и театр в частности имеет уникальную возможность, потому что действует иногда не только на ум, но и подсознательно.

"Я взял сейчас стратегию и приглашаю европейских режиссеров. Прошу их ставить произведения их народов и наций, таким образом они знакомятся и с нашей культурой, с нашим театром. Они в восторге от Украины, от украинского театра. Но интересно также, как они видят нашу украинскую драматургию, которую я прошу их ставить, потому что порой они видят совсем другое у нас, чего мы уже в себе не видим, и получаются очень классные результаты. Это о завтра. Я со своей стороны стараюсь делать все, чтобы гуцульские традиции и культура не были законсервированы, и мы смотрели не только во вчера, даже не в сегодня, а в завтра. И об этом нам надо думать", - резюмировал Держипильский.

  • 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире". Программа форума
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