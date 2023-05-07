Подготовка к весенне-летней наступательной кампании ВСУ является серьезным делом

Сегодня была статья в WP . Издание пообщалось с Зеленским и Резниковым через призму наступательных ожиданий. WP пишет, что украинские военные почти 15 месяцев превосходили ожидания мира. Теперь высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий, опасаясь, что результат контрнаступления может не оправдать надежд союзников. Тогда возникает вопрос – какой результат должен быть достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон.

По словам Зеленского, он сочтет успехом деоккупацию любых украинских территорий. Еще он заявил, что Украина будет готова начать контрнаступление, как только получит все оружие, о котором договорилась с партнерами. В свою очередь, министр обороны Алексей Резников утверждал, что ожидания от контрнаступления переоценены в мире и большинство людей ожидают чего-то огромного - это может привести к эмоциональному разочарованию. По его словам, в идеале контрнаступление позволит не только освободить села и города, но перерезать материально-технические цепи обеспечения войск РФ и уменьшить их наступательную способность. Он говорит, что первые штурмовые соединения готовы к операции более чем на 90%, но некоторые подразделения продолжают обучение за рубежом. Он упоминал о дальнобойном оружии (где-то на 150 км), которое крайне необходимо для проведения наступательных действий.

WP приводит разные сценарии наступательных операций. Предполагаются, где могут наступать Силы обороны. Говорят, одной из ключевых целей должно стать разрушение так называемого сухопутного коридора между Крымом и РФ путем наступления в Запорожской области. Украина также может атаковать сам Крым, а еще даже с Купянска, чтобы возобновить контроль над территориями в Луганской области. Или к востоку через город Бахмут. Такие предположения и оценки делают американские эксперты. Мы можем подытожить, что никто не должен подталкивать ВСУ к наступлению — ни наши общественные настроения и ожидания, которые могут быть чрезмерно розовыми, ни позиция зарубежных партнеров и лидеров, порой прагматично и меркантильно настроенными на ожидании этих изменений на поле боя. Подготовка к весенне-летней наступательной кампании является очень серьезным делом и реальную готовность может оценить только высшее военно-политическое руководство, которое выберет место и время для действий.

Ситуация в Бахмуте и советы будущим военным

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что военное руководство ежедневно дает президенту информацию о положении вещей у нас и врага, а также варианты действий. Когда будет принято решение о начале контрнаступления, все бригады получат свои приказы к действиям. По его словам, это не будет анонсировано, потому что неожиданность – один из главных факторов контрнаступления для успехов. Он добавил, что каждый на линии фронта готовится к возможным действиям на своем участке.

Сазонов рассказал, что генерал Сырский постоянно бывает в Бахмуте и ситуация на контроле. Он подчеркнул, что Россия не раз ставила задачу по захвату какой-либо территории до определенной даты и у них ничего не получалось. Они выжигали город фосфором. Россияне могут взять только развалины города. Возможно, это никогда и не произойдет, и ВСУ пойдут здесь в атаку.

Он добавил, что никогда не было у россиян в Бахмуте снарядного голода, как говорит глава ЧВК Вагнера Пригожин. Они забрасывают позиции, чем могут. А все споры Пригожина и минобороны РФ – это внутренние интриги. То Пригожин что-то хочет, то Кадыров. По словам Сазонова, на реальность это не влияет. Это исключительно медийные игры и, вероятно, идет подготовка к распределению влияния после устранения Путина. Каждый владелец ЧВК (по данным политолога, их более 60) готовится за что-либо бороться внутри РФ. Поэтому ни Пригожин, ни Кадыров не хотят помещать своих бойцов здесь. Они от этой судьбы уклоняются, как могут. Никто не верил, что кадыровцы сюда зайдут.

Боец добавил, что тяжело в Бахмуте с обеспечением и обороной. Все руководство говорит, что Донецкое направление - самое тяжелое на сегодня. Сазонов сказал, что каждые сутки тяжело и легче не будет. Он добавил, что прибывают бойцы с разной подготовкой, но к реальному боевому опыту - человек немного не готов. Бойцев, которые приходят после полигонов учат воюющие - выживать, быть эффективными, не убить себя. Многое можно приобрести только здесь и тогда люди становятся настоящими воинами. Нельзя человека подготовить максимально к реальной войне.

Он посоветовал людям, которые скоро могут стать военными, бегать каждый день. Потому что в бронежилете с каской и автоматом придется бегать каждый день. Если не научился, будет тяжело. Также Сазонов советует ходить в тир раз или два раза в неделю и заниматься физической подготовкой. Никто не будет никого нести и учитывать усталость. Сильные ноги – это жизнь.

Каждый украинец должен помогать в войне

Военный добавил, что все бойцы видят проблему определенного отстранения общества от войны. И впечатление, что война где-то на востоке и кто воюет. Многие сетуют, что люди живут уже в категориях мирного времени. Если Киеву ничего не угрожает, кроме нечастых прилетов, с которыми работает ПВО, все далеко. Сазонов говорит, что никто не знает, что с этим делать — как донести до людей, что война не закончилась и угроза наступления врага тоже сохраняется, сколько бы ни говорили о контрнаступлении.

Каждый из нас не должен ждать, а найти место в подготовке и проведении этих наступательных операций – донатить, поддерживать волонтерские проекты, сдавать кровь, осуществлять информационную работу.

Россия продолжает создавать риски столкновения с НАТО

В пятницу над Черным морем российский самолет Су-35 опасно перехватил польский самолет L-410 Turbolet пограничной службы. Он выполнял плановую патрульную миссию под эгидой операции над Черным морем в международном воздушном пространстве по сотрудничеству с румынскими службами. Россияне пытались влиять на полет польского самолета.

Это не первый случай над Черным морем – российские истребители атаковали британский разведывательный самолет и американский беспилотник. В случае с Британией министр обороны Бен Уоллес рассказывал в Палате общин о том, что один из российских истребителей даже выпустил ракету. Затем последовало объяснение РФ, что это была техническая неисправность. Это был первый прецедент черного лебедя - когда российские военные самолеты могли повлечь начало существенной эскалации в отношениях со странами НАТО. Когда мы говорим об этих случаях - мы понимаем, что эти риски могут возникать на любом этапе действий РФ на земле и в воздухе.

Воздушные силы впервые сбили ракету "Кинжал"

Россия в дальнейшем представляет угрозу и Украине, и другим странам. Борьба с этой угрозой направлена на то, чтобы у нас были больше и лучшие возможности. Хороший пример – использование системы ПВО Patriot. Эти комплексы на этой неделе осуществили уникальную вещь - 4 мая был сбит гиперзвуковой комплекс "Кинжал". РФ его запустила из истребителя МИГ-31. Этот пример говорит о том, что сейчас украинская система ПВО наконец-то нарабатывает новый уникальный опыт борьбы с гиперзвуковыми целями. Комплекс "Кинжал" был определенным фетишем для военного руководства РФ. Они говорили, что его невозможно сбить. Информация об ущербе поступила не так просто к нашим читателям и зрителям, но командующий Воздушными Силами подтвердил , что уникальный случай произошел. В перспективе враг будет в дальнейшем использовать разные средства впечатления.

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Крайне важно, чтобы наша ПВО в дальнейшем укреплялась. Усиление такими средствами, как Patriot, должно быть масштабировано. Я думаю, что американская сторона, понимая потребность и эффективность, может в перспективе увеличить передачи таких систем, чтобы закрыть надежной ПВО почти всю страну. Хотя это очень сложно. Более перспективным является не только усиление нашей ПВО новыми зенитно-ракетными комплексами, но и передача истребителей F-16. Ситуация с отражением российских угроз на земле и в воздухе – серьезный вызов, которому мы эффективно противостоим с помощью партнеров.

Подготовка к новой широкомасштабной наступательной операции, которая, по оценкам, может состояться в конце весны – начале лета, будет новым рубежом. Она создаст новые политические реалии. Чтобы совершать определенный переговорный процесс. Определение его перспектив возможно после наступательных действий на линии фронта и усилий по освобождению наших территорий. Это главная предпосылка, чтобы ситуация с деоккупацией изменилась к лучшему.