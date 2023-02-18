Каждый удар РФ по Украине будет иметь юридические последствия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия ответит за каждое преступление
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей относительно неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа. Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины – будут иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, речь идет не только о полномасштабном вторжении, но и о войне, которая продолжается с 2014 года.
"И это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, помним бои за Дебальцево и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. И мы сделаем это. Сделаем вместе со всем цивилизованным миром", - говорится в видеообращении Владимира Зеленского.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное