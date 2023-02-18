Каждый удар РФ по Украине будет иметь юридические последствия, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей относительно неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа. Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины – будут иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, речь идет не только о полномасштабном вторжении, но и о войне, которая продолжается с 2014 года.

"И это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, помним бои за Дебальцево и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. И мы сделаем это. Сделаем вместе со всем цивилизованным миром", - говорится в видеообращении Владимира Зеленского.