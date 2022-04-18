Каждый третий житель Швейцарии поддерживает вступление страны в НАТО, - опросы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса издания Blik .

По его данным, 56% швейцарцев выступают за более тесное сотрудничество с НАТО. При этом 35% опрошенных активно его поддерживают, а 21% – частично.

Увеличение расходов на оборону поддерживают 55% участников опроса.

Сегодня 65% жителей Швейцарии поддерживают участие страны в системе противоракетной обороны "Железный купол". Сейчас ЕС обсуждает возможность закупки у Израиля этой технологии, чтобы оградить себя от России.

При этом вступление Швейцарии в НАТО поддерживает 33% жителей страны.

Еще одной неожиданностью опроса, как отмечает издание, стала поддержка швейцарцами поставки оружия Украине. Однозначно за это выступают 24% опрошенных, допускают такую возможность – 8%. При этом 62% граждан страны требуют, чтобы правительство отправило украинцам каски и бронежилеты.

Что касается санкций против России, то 58% швейцарцев считают, что введенными ограничениями их страна не нарушила нейтралитета. За эмбарго на российскую нефть и газ 62% опрошенных.