Каждый третий в городе – это беженец. Полтава просит Европу и мир о помощи
Украинский город Полтава рассчитывает на содействие городов Евросоюза и мира в дальнейшем обеспечении всем необходимым размещенных в громаде внутренне перемещенных лиц
Соответствующее обращение размещено на ТГ канале полтавского городского головы Александра Мамая.
"Наша Полтава – это город, который принял наибольшее количество "переселенцев войны" – беженцев. Полтава сегодня – город, где каждый третий – беженец. Мы – гуманитарный хаб Восточной Европы. Мы приняли этот гуманитарный вызов. Мы нуждаемся в вашей помощи и привлечении инвестиций для поддержки экономики", - отмечает руководство города.
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Полтава, в частности, предлагает каждому желающему зарубежному городу "заключить соглашение о побратимстве и начать системное сотрудничество" в следующих областях:
- строительство жилья;
- медицинские программы, образование и здравоохранение;
- лекарства, продукты, одежда;
- бизнес-сотрудничество.
"Протяните руку помощи этим людям! Украина – щит Европы. Эти люди держат этот щит. Они без одежды и лекарств, без крыши над головой, с детьми на руках и без работы. Они на своих плечах держат мирное небо мира", - говорится в обращении.
- Напомним, компания Ferrexpo Константина Жеваго передала гуманитарную помощь в Запорожье.
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