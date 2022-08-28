Соответствующее обращение размещено на ТГ канале полтавского городского головы Александра Мамая.

"Наша Полтава – это город, который принял наибольшее количество "переселенцев войны" – беженцев. Полтава сегодня – город, где каждый третий – беженец. Мы – гуманитарный хаб Восточной Европы. Мы приняли этот гуманитарный вызов. Мы нуждаемся в вашей помощи и привлечении инвестиций для поддержки экономики", - отмечает руководство города.

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Полтава, в частности, предлагает каждому желающему зарубежному городу "заключить соглашение о побратимстве и начать системное сотрудничество" в следующих областях:

- строительство жилья;

- медицинские программы, образование и здравоохранение;

- лекарства, продукты, одежда;

- бизнес-сотрудничество.

"Протяните руку помощи этим людям! Украина – щит Европы. Эти люди держат этот щит. Они без одежды и лекарств, без крыши над головой, с детьми на руках и без работы. Они на своих плечах держат мирное небо мира", - говорится в обращении.

Напомним, компания Ferrexpo Константина Жеваго передала гуманитарную помощь в Запорожье.

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