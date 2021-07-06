Каждый третий украинец хочет, чтобы Зеленский шел на следующие выборы, - "Рейтинг"

Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг" .



Больше всего на президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках Зеленского (34%) и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (22%).



Одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко хотели бы видеть в списках 20%.



Пятого президента Петра Порошенко на выборах хотят видеть 18% украинцев, экс-премьера Гройсмана - 15% граждан, а 14% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.



Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса: телефонные интервью.



Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

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