Каждый третий ребенок в Украине не имеет прививки от полиомиелита, лекарства от этой болезни не существует, - ЮНИСЕФ
Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин сообщил, что единственной защитой от полиомиелита, который может вызвать паралич на всю жизнь, является вакцинация, однако каждый третий ребенок в Украине не получил прививки от болезни
Об этом сообщает Укринформ.
"Каждый третий ребенок в Украине не вакцинирован от полиомиелита, второй факт - лекарства от полиомиелита не существует. Единственная защита - это вакцинация. Если ребенок не вакцинирован или вакцинирован не полностью, он имеет риск получить паралич, с которым будет жить всю жизнь”, - подчеркнул Шахин.
Он добавил, что на примере COVID-19 уже ясно, что один случай заболевания быстро перерастает в большее количество случаев и распространяется между людьми. И это особенно опасно в случае такой инфекции, как полиомиелит.
"Это очень серьезная угроза. Вряд ли вы хотите наблюдать, как (ребенок, - ред.) будет жить всю жизнь с параличом. Один случай - это уже слишком много, как только возникает один, будет больше", - сказал Шахин.
Издание передает, что представитель ВОЗ Шахин Хусейнов рассказал, что из-за глобальной миграции в мире вирусы распространяются быстрее и легче и заражаются невакцинированные дети.
По информации ВОЗ, снизить распространенность полиомиелита в мире удалось благодаря вакцинации. В прошлом 2021 году в мире зафиксировали четыре случая полиовируса, в то время как 30 лет назад подтверждали 350 тыс. случаев заболевания в год.
- Как сообщалось ранее, 24 января лаборатория ВОЗ зафиксировала еще один случай полиомиелита в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное