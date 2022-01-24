Каждый третий ребенок в Украине не имеет прививки от полиомиелита, лекарства от этой болезни не существует, - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Укринформ.

"Каждый третий ребенок в Украине не вакцинирован от полиомиелита, второй факт - лекарства от полиомиелита не существует. Единственная защита - это вакцинация. Если ребенок не вакцинирован или вакцинирован не полностью, он имеет риск получить паралич, с которым будет жить всю жизнь”, - подчеркнул Шахин.

Он добавил, что на примере COVID-19 уже ясно, что один случай заболевания быстро перерастает в большее количество случаев и распространяется между людьми. И это особенно опасно в случае такой инфекции, как полиомиелит.

"Это очень серьезная угроза. Вряд ли вы хотите наблюдать, как (ребенок, - ред.) будет жить всю жизнь с параличом. Один случай - это уже слишком много, как только возникает один, будет больше", - сказал Шахин.

Издание передает, что представитель ВОЗ Шахин Хусейнов рассказал, что из-за глобальной миграции в мире вирусы распространяются быстрее и легче и заражаются невакцинированные дети.

По информации ВОЗ, снизить распространенность полиомиелита в мире удалось благодаря вакцинации. В прошлом 2021 году в мире зафиксировали четыре случая полиовируса, в то время как 30 лет назад подтверждали 350 тыс. случаев заболевания в год.

Как сообщалось ранее, 24 января лаборатория ВОЗ зафиксировала еще один случай полиомиелита в Украине.

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