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Главная Мир Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты

Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты

12 февраля, 2022 суббота
22:58
Мир Нафтали Бенет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт провел в субботу, 12 февраля 2022 года, очередное обсуждение ситуации вокруг Украины, по результатам которого было решено призвать сограждан немедленно покинуть эту страну

Для выполнения принятого решения правительство предоставит несколько гражданских рейсов по маршруту Израиль-Украина, предварительно обсудив с руководством авиакомпаний, пишет газета Haaretz.

По данным МИД Израиля, в настоящее время с просьбой о возвращении из Украины обратилось в посольство около 5 тыс. из 15 тыс. находящихся здесь.

Министр обороны Бени Ганц поручил армейскому руководству подготовиться к оказанию помощи в доставке израильтян на родину.

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Haaretz также приводит информацию о совещании Беннета с главой израильского МИДа Яиром Лапидом, а также представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) и членами Совета национальной безопасности, в ходе которого было принято решение о переводе работы израильских дипломатов в режим ЧП.

Лапид свою очередь разговаривал в субботу, 12 февраля, с израильским послом в Киеве Майклом Бродским и сотрудниками израильской дипмиссии.

Вместе с тем, Израиль пока "не располагает надежной информацией о возможном российском вторжении", подчеркивает Haaretz.

Тему продолжает израильский портал Walla! (Тель-Авив). Как отмечается, согласие на два эвакуационных рейса в Украину - 14 и 15 февраля - уже дала авиакомпания "Аркиа".


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