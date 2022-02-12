Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты

Для выполнения принятого решения правительство предоставит несколько гражданских рейсов по маршруту Израиль-Украина, предварительно обсудив с руководством авиакомпаний, пишет газета Haaretz.



По данным МИД Израиля, в настоящее время с просьбой о возвращении из Украины обратилось в посольство около 5 тыс. из 15 тыс. находящихся здесь.



Министр обороны Бени Ганц поручил армейскому руководству подготовиться к оказанию помощи в доставке израильтян на родину.



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Haaretz также приводит информацию о совещании Беннета с главой израильского МИДа Яиром Лапидом, а также представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) и членами Совета национальной безопасности, в ходе которого было принято решение о переводе работы израильских дипломатов в режим ЧП.



Лапид свою очередь разговаривал в субботу, 12 февраля, с израильским послом в Киеве Майклом Бродским и сотрудниками израильской дипмиссии.



Вместе с тем, Израиль пока "не располагает надежной информацией о возможном российском вторжении", подчеркивает Haaretz.



Тему продолжает израильский портал Walla! (Тель-Авив). Как отмечается, согласие на два эвакуационных рейса в Украину - 14 и 15 февраля - уже дала авиакомпания "Аркиа".





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