Каждый третий гражданин Израиля в Украине соглашается с эвакуацией. ЦАГАЛ и авиакомпании готовят самолеты
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт провел в субботу, 12 февраля 2022 года, очередное обсуждение ситуации вокруг Украины, по результатам которого было решено призвать сограждан немедленно покинуть эту страну
Для выполнения принятого решения правительство предоставит несколько гражданских рейсов по маршруту Израиль-Украина, предварительно обсудив с руководством авиакомпаний, пишет газета Haaretz.
По данным МИД Израиля, в настоящее время с просьбой о возвращении из Украины обратилось в посольство около 5 тыс. из 15 тыс. находящихся здесь.
Министр обороны Бени Ганц поручил армейскому руководству подготовиться к оказанию помощи в доставке израильтян на родину.
Читайте также: "Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного
Haaretz также приводит информацию о совещании Беннета с главой израильского МИДа Яиром Лапидом, а также представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) и членами Совета национальной безопасности, в ходе которого было принято решение о переводе работы израильских дипломатов в режим ЧП.
Лапид свою очередь разговаривал в субботу, 12 февраля, с израильским послом в Киеве Майклом Бродским и сотрудниками израильской дипмиссии.
Вместе с тем, Израиль пока "не располагает надежной информацией о возможном российском вторжении", подчеркивает Haaretz.
Тему продолжает израильский портал Walla! (Тель-Авив). Как отмечается, согласие на два эвакуационных рейса в Украину - 14 и 15 февраля - уже дала авиакомпания "Аркиа".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.9
Покупка 27.9Продажа 28.22
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное