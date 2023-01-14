"Каждый российский солдат, офицер, чиновник лично ответит за содеянное", - генпрокурор Костин об ударе по Днепру

Об этом сообщается в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Людоедский режим РФ избрал убийство мирных людей своей стратегией. Но ни одно военное преступление не останется безнаказанным", - заявил он.

Отмечается, что прокуроры, правоохранители, эксперты уже работают на месте трагедии в Днепре.

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"Мы не будем знать покоя, пока не найдем и не осудим их всех. Тех, кто скрывается за оправданием "я просто выполнял приказ", посылая ракеты по жилым домам. И тех, кто прячется за высокими должностями, надеясь на безнаказанность. Кара будет. И силой оружия, и Закона", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 18 человек и полностью обесточен один из районов города.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда

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