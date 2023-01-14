"Каждый российский солдат, офицер, чиновник лично ответит за содеянное", - генпрокурор Костин об ударе по Днепру
Генпрокурор Андрей Костин прокомментировал удар по Днепру в субботу, 14 января
Об этом сообщается в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Людоедский режим РФ избрал убийство мирных людей своей стратегией. Но ни одно военное преступление не останется безнаказанным", - заявил он.
Отмечается, что прокуроры, правоохранители, эксперты уже работают на месте трагедии в Днепре.
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"Мы не будем знать покоя, пока не найдем и не осудим их всех. Тех, кто скрывается за оправданием "я просто выполнял приказ", посылая ракеты по жилым домам. И тех, кто прячется за высокими должностями, надеясь на безнаказанность. Кара будет. И силой оружия, и Закона", - говорится в сообщении.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 18 человек и полностью обесточен один из районов города.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда
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