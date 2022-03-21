"Каждый раз, когда вам больно, у нас разрывается сердце. Гоните этих рабов": Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Новые видеообращения были опубликованы в Telegram-канале президента.



"В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному Югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, к Мелитополю и, конечно, Херсону", - сказал президент.



Сначала Зеленский обратился к временно оккупированному Херсону. Сегодня, 21 марта, оккупанты использовали оружие против безоружных жителей города.



"Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы... Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, по которой за Млечным Путем чумаки ходили за солью, врагам будет несладко. И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", - сказал Зеленский.



Также президент вспомнил мирных жителей Энергодара, которые прогнали российских военных.



"Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет в Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас – не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не нужно организовывать. Сопротивление для украинцев – это свойство души, и я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на Юге, никогда не промелькнула даже на мгновение мысль, будто Украина о вас не помнит… Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, несмотря ни на что, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом.И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем прогнать чужеземцев. Это подвиг - то, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина", - добавил президент.



В завершение обращения Зеленский призвал всех украинцев делать все возможное для защиты нашего государства.



"Великий народ великой Украины. Я обращаюсь ко всем в нашем государстве и за рубежом, в городах и селах, свободным и временно под оккупацией, в Крыму, Донецке, Луганске, где так же должны бороться за свободу и не ждать. Обращаюсь ко всем украинцам, делайте все для защиты нашего государства, для спасения нашего народа. Боритесь, сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Чтобы Украина жила и мы вместе с ней. Свободная и мирная", - подытожил президент.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум.