"Каждый рашист будет найден": во время бегства из Новой Гусаровки россияне побросали списки оккупантов и личные документы, - Стратком ВСУ
Убегая из Новой Гусаровки на Харьковщине, россияне оставляли свои документы, списки оккупантов и подробные записи, что поможет идентифицировать оккупантов
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Русские военные с в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калининград) настолько быстро бежали из с.Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия", - подчеркнули украинские военные.
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