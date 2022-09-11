Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Русские военные с в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калининград) настолько быстро бежали из с.Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия", - подчеркнули украинские военные.

8 сентября украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

По состоянию на 10 сентября военные пропагандисты РФ сообщали, что российские оккупанты покинули Изюм .

10 сентября украинские военные зашли в Купянск .

11 сентября советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук, расположенный в 20 км от границы с РФ.

Журналист Андрей Цаплиенко написал, что ВСУ отбили у россиян Гоптовку в Харьковской области.

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