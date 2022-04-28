Каждый пятый взрослый в Украине покинул дом из-за войны, 22% вынужденных переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время, - опрос

Об этом свидетельствует опрос "Рейтинга" .



"По результатам Девятого общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года, 20% взрослого населения отметили, что им пришлось сменить место жительства (этот показатель устойчив с середины марта). Больше всего тех, кто вынужден уехать, в восточных регионах (58%) и среди молодежи (33%)", - говорится в сообщении.



Кроме того, с начала апреля уменьшилось количество тех, кто намерен вернуться домой в ближайшее время: с 29% до 22%. Стало больше украинцев, планирующих вернуться позже: с 24% до 31%. После завершения войны в свои дома собираются вернуться 43% вынужденных переселенцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb