Каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от коронавируса, - Минздрав

Об этом она сообщила на брифинге в пятницу, 12 ноября.



“Более 270 тыс. - столько прививок сделали медики на протяжении последних суток. Всего почти 12 млн украинцев получили полный курс вакцины от COVID-19, и еще более 8 млн привились пока только один раз”, - отметила Карневич.



Она добавила, что в среднем каждый пятый взрослый украинец на сегодняшний день полностью вакцинирован от коронавирусной болезни.

Напомним, за минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 21 941 человек, умерли 750 человек.

В четверг, 11 ноября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что министерство намерено расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. В их числе, в частности, работники медицинских учреждений и органов местного самоуправления.