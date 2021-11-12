Каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от коронавируса, - Минздрав
Замглавы Минздрава Мария Карчевич заявила, что в среднем каждый пятый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации против коронавируса
Об этом она сообщила на брифинге в пятницу, 12 ноября.
“Более 270 тыс. - столько прививок сделали медики на протяжении последних суток. Всего почти 12 млн украинцев получили полный курс вакцины от COVID-19, и еще более 8 млн привились пока только один раз”, - отметила Карневич.
Она добавила, что в среднем каждый пятый взрослый украинец на сегодняшний день полностью вакцинирован от коронавирусной болезни.
- Напомним, за минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 случаев заболевания COVID-19, выздоровели - 21 941 человек, умерли 750 человек.
- В четверг, 11 ноября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что министерство намерено расширить перечень профессий для обязательной вакцинации. В их числе, в частности, работники медицинских учреждений и органов местного самоуправления.
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