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Каждый пятый человек, бессимптомно переболевший COVID-19, имеет ген, который может защищать от инфекций, - исследование

20 июля, 2023 четверг
13:25
Наука

Глобальное исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско (UCSF), выявило, что каждый пятый человек, бессимптомно переболевший после заражения вирусом SARS-CoV-2, несла соответствующий ген

Об этом информирует ScienceAlert .

С момента вспышки смертельного коронавируса более трех лет назад почти 7 миллионов человек умерли от COVID-19. Однако даже после повторных вакцинаций некоторые люди не испытывали никаких симптомов после заражения. Вариант гена иммунного ответа может объяснить это, указывая на путь к более эффективным вакцинам и методам лечения.

Глобальное исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско (UCSF), показало, что каждый пятый человек, бессимптомный после заражения SARS-CoV-2, имел вариант гена HLA-B15:01.

Невролог UCSF Джилл Холленбах и его коллеги также выяснили, что люди с HLA-B15:01, которые никогда не инфицировались вирусом, имели иммунные клетки, реагировавшие на фрагменты белка SARS-CoV-2. Это говорит о том, что иммунную систему активировали другие инфекции. Исследования показывают, что по крайней мере 20% инфекций SARS-CoV-2 бессимптомны.

"Большинство глобальных усилий сосредоточено на тяжелом течении болезни COVID-19. Изучение бессимптомной инфекции дает уникальную возможность рассмотреть ранние иммунологические признаки, способствующие скорейшему очищению вируса", - говорится в материале.

Фото: newshub.co.nz

Гены человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) вырабатывают белки, помогающие иммунной системе. Некоторые молекулы HLA расположены на поверхности клеток, где они распознают и обозначают "иностранных" захватчиков, таких как вирусы. Они представляют маленькие фрагменты, чтобы помочь иммунным клеткам, таким как Т-клетки-убийцы, распознавать инфекции или болезни и бороться с ними.

"Если у вас есть армия, способная распознать врага рано, это огромное преимущество. Это как иметь солдат, которые готовы к бою и уже знают, что искать, и могут сказать по форме, что это плохие парни", - говорит Холленбах.

Детали исследования

Ученые анализировали генетические данные 29 947 зарегистрированных доноров костного мозга, чтобы определить, может ли вариация HLA влиять на бессимптомную инфекцию SARS-CoV-2. Данные о COVID-19 были получены из добровольческого приложения на основе смартфона, в котором принимали участие эти доноры, отслеживая инфекцию, симптомы и результаты. Из 1428 невакцинированных доноров, которые сообщили о положительном тесте на SARS-CoV-2, 136 заявили, что у них нет симптомов.

Один из признаков генетической связи заключался в том, что 20% этих инфицированных, но бессимптомных доноров имели по крайней мере одну копию гена HLA-B*15:01 по сравнению с 9% инфицированных людей с симптомами.

"Бессимптомные люди могут помочь нам определить новые способы содействия защите от инфекции SARS-CoV-2, – говорит биохимик Стефани Гра из Университета Ла Троб в Австралии, – имитируя этот иммунный "щит", что наблюдается у людей, которые могут уклоняться от COVID- 19".

COVID

Фото: gettyimages

Наличие одной копии варианта HLA-B15:01 удваивало шансы человека остаться без симптомов после заражения COVID-19, а имевшие две копии в восемь раз чаще не имели симптомов. Дополнительный анализ показал, что Т-клетки людей HLA-B15:01, которые никогда не инфицировались SARS-CoV-2 (из донорской крови, собранной в пандемию), имели сильный иммунный ответ на фрагменты белка SARS-CoV-2. Эти фрагменты имели общую генетическую последовательность с другими сезонными коронавирусами, вызывающими простуду. Их Т-клетки могли распознавать разные варианты COVID-19, включая Omicron.

"Таким образом, даже если бы плохие парни изменили форму, армия все равно смогла бы идентифицировать их по сапогам или, возможно, татуировкам на руках. Именно так работает наша иммунологическая память, чтобы сохранить нас здоровыми", - объясняет иммунолог из Университета Северной Каролины Данилло Аугусто.

Однако эти выводы могут привести к новым способам борьбы со все еще разрушительной болезнью.

  • 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.
  • Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил , что за время пандемии от коронавируса в Украине умерли более 112 тысяч человек.
  • 21 июня Минздрав призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание вспышки заболевания осенью.
  • 27 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о решении отменить карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. По его словам, COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, поэтому власти свои решения все это время направляли на то, чтобы сохранить жизни людей.
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