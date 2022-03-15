"Каждый путь в Украине – это европейский путь": премьер Словении по случаю визита в Киев

Об этом Янза написал в своем Twitter по случаю совместного визита в Киев с премьерами Чехии и Польши Петром Фиалой и Матеушем Моравецким.



"Украина – европейская страна. Каждый путь в Украине – это европейский путь. Вскоре это также станет путем всего ЕС", - говорится в сообщении министра.



По его словам, последние два года велись в основном теоретические дебаты по поводу больших европейских ценностей. Теперь стало ясно, что эти фундаментальные европейские ценности действительно существуют, и европейцы в Украине защищают их ценой собственной жизни.



"На данный момент, если говорить о наших ценностях, то на всем континенте нет ни одной страны более европейской, чем Украина. Спасибо вам за то, что не только защищаете свою Родину и Европу как территорию, а защищаете саму сердцевину европейских ценностей и наш способ жизнь. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", - написал Янез Янша.

Напомним, 15 марта премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетили Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.