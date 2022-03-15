"Каждый путь в Украине – это европейский путь": премьер Словении по случаю визита в Киев
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в настоящее время Украина является самой европейской страной по всему континенту
Об этом Янза написал в своем Twitter по случаю совместного визита в Киев с премьерами Чехии и Польши Петром Фиалой и Матеушем Моравецким.
"Украина – европейская страна. Каждый путь в Украине – это европейский путь. Вскоре это также станет путем всего ЕС", - говорится в сообщении министра.
По его словам, последние два года велись в основном теоретические дебаты по поводу больших европейских ценностей. Теперь стало ясно, что эти фундаментальные европейские ценности действительно существуют, и европейцы в Украине защищают их ценой собственной жизни.
"На данный момент, если говорить о наших ценностях, то на всем континенте нет ни одной страны более европейской, чем Украина. Спасибо вам за то, что не только защищаете свою Родину и Европу как территорию, а защищаете саму сердцевину европейских ценностей и наш способ жизнь. Ваша борьба – это наша борьба, и вместе мы победим", - написал Янез Янша.
- Напомним, 15 марта премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетили Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное