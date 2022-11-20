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"Каждый пункт проработан": Зеленский назвал украинскую формулу мира

20 ноября, 2022 воскресенье
20:09
политика

Владимир Зеленский призвал страны выбрать хотя бы один элемент из формулы мира, который каждая может помочь реализовать Украине

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам Международной организации Франкофонии.

"Дамы и господа. Все вы знаете, какую страшную войну Россия ведет против Украины. Все вы знаете, как мы хотим вернуть мир. Все вы могли услышать, что мы для этого предлагаем. Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Высполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Выведение российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны, - заявил Зеленский. - Каждый из этих пунктов - это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности. Российская агрессия не просто прекратится - будут восстановлены стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира - это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать тот элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать".

Президент Украины напомнил лидерам, что когда в этом году Россия заблокировала Черное море и украинские порты, сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жестокого продовольственного кризиса.

"Вот почему так важно, чтобы мы все же остановили российскую агрессию. Это не просто о нашей стране, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить. Это о большем. О стабильности для всех в мире. Это о нашей и вашей радиационной безопасности – чтобы ни одна российская ракета не ударила по нашим атомным станциям. Это о нашей и вашей энергетической безопасности – чтобы наконец прекратилась дестабилизация энергорынков, которую Россия использует как оружие. Это о нашей и вашей продовольственной безопасности – чтобы у людей на столах элементарно была еда. Мир в Украине – это мир и для вас".

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