"Каждый плененный враг - это потенциальная жизнь героя": Арахамия объяснил, зачем ВСУ берут россиян в плен

Об этом он написал в Facebook.



"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый взятый в плен враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", - отметил Арахамия.



Нардеп отметил, что при боях артиллерии на больших расстояниях – пленных брать стало гораздо труднее.



"Поэтому есть проблемы с пополнением обменного фонда", - подытожил он.

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