Каждый оставшийся без крыши над головой украинец сможет оставить в "Дии" заявку на возмещение, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмагаль объявил о создании "Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры"
Об этом Шмигаль сообщил в своем видеообращении.
По словам Шмыгаля, уже через неделю оставшиеся без крыши украинцы смогут оставить заявку на возмещение имущества в "Дии".
"Ориентировочно уже через неделю в приложении Дия мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дии. Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - заверил премьер-министр Украины.
Денис Шмигаль также успокоил оставшихся без документов украинцев.
"Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в Дии также появится новое временное цифровое удостоверение есть еДокумент. Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также при возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. еДокумент автоматически будет доступен всем пользователям Дии", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Напомним, Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС.
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