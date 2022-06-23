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Главная война с Россией "Каждый оккупированный сантиметр украинской земли приближает российский террор к нашей двери": президент Литвы считает, что стратегия НАТО должна измениться

"Каждый оккупированный сантиметр украинской земли приближает российский террор к нашей двери": президент Литвы считает, что стратегия НАТО должна измениться

23 июня, 2022 четверг
20:42
война с Россией Гитанас Науседа

НАТО должно предоставить Украине все формы поддержки, особенно тяжелое вооружение – быстро и много

Об этом в статье для The Washington Post подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

"Время и количество имеют значение в этой войне. Мы должны понимать, что каждый сантиметр украинской земли, оккупированный путинскими силами, приближает российский террор к нашей двери. Мы должны понимать, что эта война касается мира, в котором мы и наши дети планируем жить. Ценности не могут защитить себя сами. Если их оставить без защиты, они погибнут, а на смену демократии придет авторитаризм. Поэтому нам нужно выбирать: поддаться или отстаивать свои ценности. Надо выбрать Украину", – пишет Науседа.

Он отметил, что НАТО должно срочно внести коррективы, чтобы адаптироваться к новой ситуации в мировой безопасности.
"Россия публично бросает вызов Западу уже по меньшей мере 15 лет – сначала в Грузии, затем в украинском Крыму и на Донбассе в 2014 году. Несмотря на все это, некоторые западные страны продолжали работать с Москвой, вроде бы ничего не произошло, а некоторые даже расширяли сотрудничество. В течение десятилетий Запад не понимал, что режим Владимира Путина – это экспансионизм, ревизионизм, насилие, господство из-за страха и принуждения. 24 февраля 2022 года розовые очки упали", – пишет президент Литвы.

Он считает, что хотя Запад отреагировал на агрессию России, этого недостаточно, чтобы остановить войну в Украине. Науседа отмечает – Россию невозможно остановить умиротворением или уступками, потому что кремль воспринимает такие жесты как признак слабости, как разрешение усилить свое наступление.


Мы должны четко определить Россию как явную долгосрочную угрозу всему евроатлантическому региону. Политика НАТО должна быть соответственно откорректирована. Нет места пассивным колебаниям и умиротворению.
Мы должны усилить нашу оборону. Мы больше не можем верить в политику предварительного подкрепления. Мы должны убедиться, что у НАТО нет слабых мест. Важно, чтобы ни один потенциальный противник не подвергался искушению атаковать альянс.
И конечно мы должны убедиться, что Украина победит. НАТО должно предоставить Украине все формы поддержки, особенно тяжелое вооружение – быстро и много", – подытожил Гитанас Науседа.

  • Напомним, 22 июня президент Литвы Гинатас Науседа предположил, что его страну из-за конфликта с Россией могут отключить от электроэнергии.

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