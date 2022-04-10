"Каждый новый митинг – это большой риск для каждого участника, но люди все равно выходят": заместитель главы Херсонского областного совета
10 апреля жители временно оккупированного Херсона вышли за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мирный митинг разогнали российские военные
Об этом написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в facebook.
"Угроза насилия, террора, лжи, гуманитарной катастрофы. Вот что привезли в Херсонскую область. Многие запуганы, многие покинули область на свой страх и риск, очень много людей просто исчезли, и установить, что с ними, сегодня невозможно. Каждый новый митинг - это большой риск для каждого участника, но люди все равно выходят. Несмотря ни на что. Херсонщина – это Украина!" - написал он.
По данным Генштаба ВСУ, в городе Новая Каховка оккупанты в местных типографиях готовят агитационные материалы (брошюры, буклеты, плакаты, бланки) для проведения так называемого референдума по созданию "Херсонской народной республики".
- Напомним, офицер в Мариуполе взорвался вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу.
- 10 апреля в Харьковской области украинские военные впервые применили британский ПЗРК "Старстрик" и уничтожили из него российский беспилотник "Орлан-10".
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