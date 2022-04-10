"Каждый новый митинг – это большой риск для каждого участника, но люди все равно выходят": заместитель главы Херсонского областного совета

Об этом написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в facebook.



"Угроза насилия, террора, лжи, гуманитарной катастрофы. Вот что привезли в Херсонскую область. Многие запуганы, многие покинули область на свой страх и риск, очень много людей просто исчезли, и установить, что с ними, сегодня невозможно. Каждый новый митинг - это большой риск для каждого участника, но люди все равно выходят. Несмотря ни на что. Херсонщина – это Украина!" - написал он.

Напомним, офицер в Мариуполе взорвался вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу.

10 апреля в Харьковской области украинские военные впервые применили британский ПЗРК "Старстрик" и уничтожили из него российский беспилотник "Орлан-10".