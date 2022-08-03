Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Если мы говорим о захвате любого населенного пункта (в Донецкой области, – ред.), почти каждый из них – очень важный как объект для осуществления блокирования продвижения российских оккупационных войск. Если используется тактика и стратегия оборонной войны, а именно ее используют ВСУ, поэтому максимальное использование каждой возможности для блокирования продвижения врага является неотъемлемой частью именно такой тактики", - отметил он.

По мнению эксперта, уже не идет речь о том, что Пески имеют какое-то логистическое и тактическое значение.

"В первую очередь, это объект для осуществления контрнаступательных действий, то есть блокирование продвижения. Это касается не только Песок, а почти каждого населенного пункта. Он важен тем, что за счет удержания этого населенного пункта блокируется наступательная инициатива российских войск. Поэтому говорить о том, что Авдеевку оккупируют, нельзя, потому что этот элемент блокировки мешает тактическим маневрам оккупантов", - подытожил Коваленко.