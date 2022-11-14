Об этом он сказал в телеграме.

Гайдай рассказал, что освобождение области дается тяжело, поскольку у россиян было время подготовиться и стянуть большое количество резервов. Он отметил, что, хотя мобилизованные плохо подготовлены, это все еще большая военная сила, которая атакует украинские территории и военных.

"Некоторое время область была полностью под оккупацией, поэтому каждый населенный пункт для нас – не статистика, а колоссальная мотивация", – сказал он.

Гайдай также сообщил, что россияне продолжают ежедневно атаковать разрушенную Белогоровку. По его словам, от поселка уже ничего не осталось. Кроме того, он отметил, что оккупанты привезли почти 2 тысячи мобилизованных преступников под Бахмут Донецкой области. Гайдай сообщает, что этот город страдает больше всего.

14 ноября Генштаб сообщил, что РФ может готовить удары по освобожденным территориям Херсонщины.

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