"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя": Зеленский прокомментировал вооруженный мятеж в России
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гражданскую войну в России и призвал украинцев сохранять крепость, силу и единство
Об этом он написал в Telegram.
"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и измены, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды ". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что слабость и глупость своего правления РФ в течение длительного времени маскировала пропагандой.
"А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь. И все это один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", - добавил Верховный Главнокомандующий ВСУ.
Он также отметил, что "полномасштабная слабость России очевидна". По мнению Зеленского, чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников в Украине, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит.
Президент подытожил, что Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Он призвал украинцев сохранять крепость, единство и силу.
"Все наши командующие, все наши воины знают, что делать", – сказал Зеленский.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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