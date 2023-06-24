Об этом он написал в Telegram.

"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и измены, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды ". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что слабость и глупость своего правления РФ в течение длительного времени маскировала пропагандой.

"А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь. И все это один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", - добавил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Он также отметил, что "полномасштабная слабость России очевидна". По мнению Зеленского, чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников в Украине, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит.

Президент подытожил, что Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Он призвал украинцев сохранять крепость, единство и силу.



"Все наши командующие, все наши воины знают, что делать", – сказал Зеленский.