Каждый, кто сотрудничал с врагом, должен быть привлечен к ответственности - "Европейская Солидарность"
Медведчук должен понести справедливое наказание в соответствии с законом о борьбе с коллаборационизмом, считает "Европейская Солидарность"
"Европейская Солидарность" приветствовала тот факт, что СБУ исправила халатность ДБР в отношении бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука.
Об этом говорится в заявлении партии.
"Особое отвращение вызывает, когда коллаборанты одевают форму ВСУ, носить которую вправе исключительно украинские защитники.
Медведчук должен понести справедливое наказание в соответствии с Законом о борьбе с коллаборационизмом, соавтором которого была наша фракция в Верховной Раде.
Каждый сотрудничающий с врагом должен быть привлечен к ответственности.
Это касается не только откровенных изменников, но и тех, кто в информационном пространстве годами продвигал кремлевские тезисы, а теперь комфортно перебазировался в единый марафон; кто работал адвокатами Януковича и кому дали бежать в начале войны; кто имел непосредственное отношение к расстрелам Героев Небесной Сотни – и сегодня работает в государственных учреждениях.
Сегодня – правильное время, чтобы очистить все органы власти от коллаборантов, приспособленцев и предателей. Это условие выживания страны и желание каждого украинца", – считают в "Европейской Солидарности".
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