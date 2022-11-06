Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"Конечно, обсудили сегодня с госпожой Урсулой фон дер Ляен усиление давления на иранский режим. Его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос мы вынесем не только на уровень наших традиционных партнеров. Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать это войну, а значит и продлить действие тех угроз для мира, которые спровоцированы именно российской войной", - заявил он.

По словам Зеленского, каждый, кто помогает РФ продлевать войну, должен вместе с ней отвечать за последствия, ведь помощь России во время войны в Украине только оттягивает наступление мира.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному решению продовольственного кризиса. Ближе к решению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежному обезопасению от радиационного шантажа, который Россия не покидает. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны", - добавил он.

2 ноября Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

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