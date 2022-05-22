Каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне Украины, - Зеленский

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

Зеленский полдписал указ о награждении 215 военнослужащих ВСУ государственными наградами. Из них 30 – посмертно.

"Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания "Герой Украины". И это отражает тяжесть военной ситуации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что война продолжается и не закончилась.

"Нам еще нужно биться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Так, как могут", - подытожил Зеленский.