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Главная война с Россией Каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне Украины, - Зеленский

Каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне Украины, - Зеленский

22 мая, 2022 воскресенье
00:02
война с Россией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война продолжается, каждый день гибнут украинцы и каждый должен, как и чем может помогать армии

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

Зеленский полдписал указ о награждении 215 военнослужащих ВСУ государственными наградами. Из них 30 – посмертно.

"Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания "Герой Украины". И это отражает тяжесть военной ситуации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что война продолжается и не закончилась.

"Нам еще нужно биться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Так, как могут", - подытожил Зеленский.

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Владимир Зеленский
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