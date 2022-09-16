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Каждый год все меньше помнят о деле Георгия, за 21 год я добилась частичного правосудия, - Мирослава Гонгадзе

16 сентября, 2022 пятница
13:50
Общество Мирослава Гонгадзе

Мирослава Гонгадзе, жена Георгия Гонгадзе и руководитель офиса "Голоса Америки" в Восточной Европе, отметила, что полного правосудия ей вряд ли удастся достичь, ведь важность справедливости для общества значима, потому что без этого нет движения вперед

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Сегодня в Киеве возле могилы Георгия состоится акция на его память. Хотя каждый год все меньше и меньше людей помнят об этом деле. Выросло поколение, для которого это уже история, а для меня и многих из нас - это дело сегодняшнего утром я написала о важности справедливости в обществе, потому что Георгий погиб более 20 лет назад, как многие другие журналисты, о гибели которых мы мало знаем, потом было много жертв во время революции достоинства, войны в Украине и сейчас погибают украинские герои. Очень важно, чтобы эта справедливость наступила, потому что общество не может двигаться вперед без понимания, что за преступления наступает наказание", - отметила Гонгадзе.

Мирослава Гонгадзе добавила, что после победы Украины в войне с Россией также важна будет победа во внутренней Украине, которую нужно отстроить с нового старта и чистого фундамента, потому что именно сейчас мы имеем этот шанс, и чтобы все эти жертвы не были напрасными.

"В моем деле наступило частичное правосудие, занявшее 21 год ежедневной работы. Мало кто понимает, какие усилия нужно было прилагать каждый день, чтобы это произошло. Но частично правосудие есть, полного правосудия я, конечно, никогда не получу", - отметила Мирослава. .

  • Гонгадзе скрылся в Киеве 16 сентября 2000 года.
  • 2 ноября этого же года в лесу возле Таращи был обнаружен безголовый труп. Жена и друзья узнали в нем Георгия.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерию Костенко и Александру Поповичу к 12 годам лишения свободы.
  • 22 июля 2009 года задержанный генерал Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе
  • В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению.
  • 2 июля 2021 года Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе
  • США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
  • По делу убийства Гонгадзе народный депутат, секретарь Комитета по интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко раскрыл детали спецоперации и по задержанию Пукача
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