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Каждый десятый опрошенный украинец хочет остаться в Польше, - социологи из Варшавы

12 сентября, 2023 вторник
15:23
Общество Паспорт гражданина Украины

Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в столице Польши провели опрос среди украинских беженцев и обнаружили, что каждый десятый респондент стремится остаться в их стране

Об этом говорится в результатах исследования Rzeczpospolita .

"По своей специфике это исследование является экспериментальным. Мы готовились к нему много месяцев. Наибольшая проблема касалась метода и критериев отбора выборки исследования. Цель заключалась в том, чтобы как можно точнее составить карту социально-демографической структуры беженцев из Украины, которые находятся в Польше. Нам удалось реконструировать поло-возрастные соотношения взрослых членов этого сообщества на основе обезличенного реестра граждан Украины и членов их семей, которым на основании специального акта предоставлен статус иностранцев", – объясняет автор проекта с факультета политологии и международных исследований Варшавского университета Роберт Станишевский.

Более половины опрошенных украинцев-беженцев хотели стать частью польского общества. Но пятая часть не желала. После войны почти 50% беженцев планируют вернуться в Украину. Каждый десятый хочет остаться в Польше навсегда, а 16,5% хотят прожить здесь еще немного после войны.

Кроме того, у украинцев, живущих в Польше, разные мнения о том, хватает ли им дохода, чтобы удовлетворить свои потребности. Более 40% опрошенных говорят, что да, а почти такое же количество – 44,9% – говорят, что нет. Украинцы также неоднозначно оценивают свои условия жизни в Польше. Для почти 57% опрошенных они ухудшились, а для почти 40% улучшились.

Фото: Rzeczpospolita

"Это может быть связано с тем, что большая часть беженцев из Украины, которые поселились в Польше (60%), происходят из крупных городов - более 200 тысяч населения. Больше всего прибыли из Киева, Харькова, Львова и Днепра" , – объясняют в исследовании.

Роберт Станишевский исследует, как поляки относятся к украинцам с самого начала. По его последнему отчету, польская поддержка помощи уменьшилась. Мы все еще хотим помочь, но не так сильно и безусловно, как годом ранее или в начале этого года.

Исследование проводилось на украинском и русском языках с июня по июль. Участие приняли 243 беженца, приехавших из Украины после начала войны, то есть после 24 февраля 2022 года. Таким образом, три четверти украинцев, охваченных исследованием, составляют женщины, а две трети – люди до 40 лет.

  • 30 августа Еспресо писало, что находящиеся в Польше беженцы из Украины имеют право на новую денежную помощь Becikowe на новорожденных детей.
Мир
Польша
беженцы
Война с Россией
беженцы из Украины
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