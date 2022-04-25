Каждый день войны Украине стоит 2 млрд $ - экономист

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



“Надо отдавать себе отчет, я посчитал и у меня получилась страшная цифра. Каждый день войны Украине стоит примерно 2 млрд$. Где-то на 1 млрд$ рашисты уничтожают нашу инфраструктуру, где-то на 1 млрд$ мы недополучим ВВП. Наш ВВП, к сожалению, упадет больше чем на 35%. До войны он был 200 млрд$ и будет хорошо, если он будет больше 100 млрд$. Еще есть косвенные убытки – это вывоз людей. Русские воруют наших людей и увозят их в Сибирь. Я производил расчеты, каждый человек, который вывезен из Украины, наносит ущерб Украине примерно 150 тыс. $. А они уже полмиллиона увезли”, - подчеркнул Савченко.



Также экономист добавил, что в последние месяцы Минфин Украины и Нацбанк работают все профессиональнее.



В последние месяцы и Минфин Украины и Нацбанк работают все более профессионально, поэтому нет права вмешиваться в их деятельность, особенно в условиях войны. В целом политика верна. Да, можно понемногу девальвировать гривну на пол процента – это не страшно. То есть приравнять курс черного рынка и официальный, но в то же время продолжить регулирование курса. Потому что рынка у нас сейчас нет и отдавать на откуп курс рыночным силам – это опасно”, - подытожил Савченко.



Российские оккупанты осуществили обстрел 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb