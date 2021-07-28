Каждый день в часы пик: в Харькове будут проводить рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

Об этом сообщает Официальный сайт Харьковского городского совета.



Как отмечается, подобные рейды проводились и ранее, теперь их будут проводить чаще в связи с многочисленными нарушениями карантинных требований.



"Работать каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", - сообщил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.



Уточняется, что еще три недели назад "такого массового нарушения карантинных требований в Харькове не было".



"Мы видим, как во всем мире начинается третья волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказались в "оранжевой" зоне. Каждый должен ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мероприятий. Если видите, что кто-то использует средства индивидуальной защиты - это прямая угроза вашей жизни. Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как быстро будет распространяться инфекция", - обратилась к харьковчанам начальник управления госнадзора.

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