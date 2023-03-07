Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый день мы стараемся удерживать позиции, отражать сумасшедшее количество штурмов и атак со стороны врага. Бойцы ВСУ постоянно находятся под артиллерийскими и авиационными обстрелами. Сложная ситуация остается на левом фланге, то есть к северу от Бахмута. Ситуация критическая, но контролируемая", - заметил Жорин.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что ВСУ удерживают возможность сообщения с Бахмутом.

"Заехать и уехать из города можно, подвезти боекомплект можно, эвакуировать раненых из города также можно. Выполняем приказ удерживать позиции в Бахмуте и вокруг него", - подчеркнул Жорин.