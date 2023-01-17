Об этом в эфире Еспресо заявил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"328-й день мы слышим об угрозе с Севера. Мы взяли себе за стратегию поведения каждый день наращивать обороноспособность. Граница нерушима. Все секторы безопасности на месте. Каждый день область более боеспособна, чем в предыдущий день. Это касается и поставки оружия, и наращивания фортификационных сооружений", - отметил он.

Коваль добавил, что местное население является "параллельной армией".

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"Спокойный за местное население, за регион в целом. Сплоченность и единство продолжается, моральный дух - хороший. Ожидает оккупантов очень негостеприимная встреча, если они придут с нехорошими намерениями. Во-первых, это огромная заминированная территория. Это дорога смерти. та природа, которая сейчас способствует именно обороне - разлитые реки. Но количество эшелонированной обороны, которая есть от севера до Варшавской трассы, огромна", - подытожил глава ОВА.