Каждый день на фронт заходит по 2-3 батальонно-тактические группы РФ, - военный эксперт Свитан
У россиян есть окно, примерно месяц, когда они могут с помощью живой силы что-то сделать на фронте
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Роман Свитан.
"У россиян есть окно, примерно месяц, когда они могут с помощью живой силы могут что-то сделать. Приблизительно 100 тыс. они уже завели на фронт и еще 100 тыс. готовы зайти. Ежедневно заходит по 2-3 батальонно-тактические группы. Они за счет количества могут постараться продавить какие-то направления. После того как нам поступит тяжелая техника, мы уже начнем движение. Мясо против железа всегда проигрывает", - считает он.
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