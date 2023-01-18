Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Роман Свитан.

"У россиян есть окно, примерно месяц, когда они могут с помощью живой силы могут что-то сделать. Приблизительно 100 тыс. они уже завели на фронт и еще 100 тыс. готовы зайти. Ежедневно заходит по 2-3 батальонно-тактические группы. Они за счет количества могут постараться продавить какие-то направления. После того как нам поступит тяжелая техника, мы уже начнем движение. Мясо против железа всегда проигрывает", - считает он.